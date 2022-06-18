Глава сельсовета на Ставрополье осужден за земельные махинации

18 июня 2022, 17:56

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Глава администрации Пятигорского сельсовета Ставрополья Сергей Рычагов признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к полутора годам лишения свободы за махинации с участками земли.

Чиновник был осужден за незаконное отчуждении земельных участков, находившихся в государственной и муниципальной собственности общей стоимостью более 2 миллионов рублей. Также он обвинялся в легализации полученных преступным путем средств, сообщило сегодня ГТРК "Ставрополье" со ссылкой на УФСБ России по Ставропольскому краю.

В отношении чиновника в период с 2020 по 2021 год возбуждено пять уголовных дел, в том числе о мошенничестве и отмывании средств, говорится в сообщении.

Решением суда Сергей Рычагов был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии общего режима, а также лишения права в течение двух лет занимать организационно — распорядительные и административно — хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях, указано в сообщении.

По данным на 17.55 мск на сайте Пятигорского сельсовета Сергей Рычагов указан главой муниципального образования. Комментариев Рычагова или его официальных представителе относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава администрации Левокумского района Николай Напханюк и его сын Евгений были оштрафованы на 3,5 и 1,5 миллиона рублей по делу о взятках и махинациях с землями. Следствие оценило ущерб бюджету от их действий в 4,6 миллиона рублей.

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