"Водоканал" отчитался о ликвидации аварии в Сочи

18 июня 2022, 15:55

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В Сочи ликвидирована авария на водоводе, жители 95% оставшихся без воды районов уже получают ее, в остальных местах ведется заполнение труб, отчитался "Водоканал".

Как писал "Кавказский узел", из-за аварии на водоводе были остановлены насосные станции, из-за чего прекратилась подача воды жителям Адлерского и Хостинского районов, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram. Комментаторы пожаловались на частные перебои с водоснабжением в городе.

С момента аварии на водоводе 800 мм на улице Белых Акаций в Адлере действует городской оперативный штаб, который ежечасно отчитывается о ситуации, сообщил МУП "Водоканал" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Водоснабжение Хостинского и Адлерского районов после аварии на водоводе восстановлено на 95%ю Специалисты водоканала успешно стабилизировали давление в системе водоводов Хостинского и Адлерского районов после аварии на магистральной сети. В данный момент ресурс поступает жителям Адлера, Кудепсты, Мацесты, Бытхи и Хосты, говорится в сообщении.



Частичное ограничение с подачей питьевой воды фиксируется лишь на 12 улицах: Верхняя Лысая Гора, Лысая Гора, Пятигорская, Учительская, Дмитриевой, Тепличная, Следопытов, Иванова Поляна, Механизаторов, Буковая, Яна Фабрициуса и Транспортная. Жителям этих улиц организован подвоз воды.



По данным улицам идёт наполнение системы, но из-за повышенного водоразбора на процесс требуется несколько часов. Оборудование работает в максимальном режиме, указано в публикации.

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