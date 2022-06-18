18 июня 2022, 12:55

Восстановлено сообщение с тремя горными районами Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транспортное сообщение с селами Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов, которое ранее было прекращено после обвала горной массы, восстановлено, сообщил Минтранс Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июня транспортное сообщение с селами Докузпаринского района, а так же с Ахтынским и Рутульским районами было прервано после того, как обвал горных масс заблокировал местную дорогу.

Транспортное сообщение, прерванное ранее с населенными пунктами трех районов Дагестана, восстановлено по временной схеме, сообщила пресс-служба Минтранса Дагестана.

"В Докузпаринском районе на 55-м километре автомобильной дороги республиканского значения транспортное сообщение восстановлено по временной схеме", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Работы по расчистке проезжей части продолжаются, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 марта в Дагестане были заблокированы девять сел после схода лавины.

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Примечание:

"Более 200 сел в Дагестане остались без света из-за непогоды", "Более 6000 жителей Дагестана остались без света после схода селя", "Жители Махачкалы и Буйнакска пожаловались на подтопления после ливней".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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