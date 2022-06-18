Жители двух районов Сочи остались без водоснабжения

18 июня 2022, 12:17

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Из-за аварии на водоводе были остановлены насосные станции, из-за чего прекратилась подача воды жителям Адлерского и Хостинского районов, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram. Комментаторы пожаловались на частные перебои с водоснабжением в городе.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, жители Адлерского и Хостинского районов вторые сутки испытывают перебои с водоснабжением из-за двух крупных аварий на водоводе диаметром 800 мм по улице Белых Акаций. Работы по ликвидации утечки потребовали остановки насосных станций.

"Понимаю, как трудно приходится без воды, особенно в такую жару. По моему поручению, согласно вашим комментариям и заявкам увеличим количество автоцистерн в микрорайонах. <…> За первой устраненной аварией последовала вторая", – написал градоначальник сегодня в своем Telegram-канале.

К 12.15 мск эта запись в Telegram-канале Алексея Копайгородского, на который подписаны более 14 тысяч пользователей, набрала 46 отметок с реакцией пользователей и 86 комментариев. Большая часть их авторов пожаловалась на регулярные перебои подачи воды в Сочи.

"Надо уже это закончить, постоянно аварии. То воды нет, то электричества. Испытывают на прочность жителей города. Безобразие! Неужели нельзя покончить с этим раз и навсегда? Как лето так нет воды", – написал пользователь Ангел Мур.

"Это не норма, так быть не должно. Жить можно и в пещере, но стоит ли, если коммунальные службы за наши деньги обязаны нам предоставлять качественные услуги", – отметила Екатерина.

"Сейчас вода есть, но её бывает, отключают даже несколько раз в неделю", – написал Илья Манадович.

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