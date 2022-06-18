Соратники оппозиционера Ахмедова заявили о пытках над ним

18 июня 2022, 13:02

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов подвергся пыткам в колонии, в его адрес звучали угрозы ужесточить наказание в случае жалоб, заявили в партии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года Ниямеддину Ахмедову предъявили новые обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. 22 сентября суд отклонил все ходатайства защиты и сообщил об окончании судебного следствия. Гособвинитель настаивал на наказании в виде 15 лет лишения свободы, защита заявила о необъективности судебного следствия. 24 сентября стало известно, что активист госпитализирован в тюремную больницу. Его состояние здоровья резко ухудшилось в связи с длительной голодовкой, сказал 5 октября отец активиста. 8 октября суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы. Он прекратил голодовку на 21-е сутки. 2 марта этого года Бакинский апелляционный суд оставил Ахмедова в заключении. 23 марта он вновь объявил голодовку, после чего был заключен в карцер.

Весной 2020 года активист ПНФА Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали его, чтобы он оговорил лидера ПНФА Али Керимли. Когда истек срок ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

Содержащийся в колонии Ахмедов был избит и подвергнут бесчеловечному обращению, а потом, 16 июня, посажен в карцер, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Натиг Адилов.

По его словам, на следующий день, 17 июня, Ахмедова выпустили из карцера, объявив выговор и пригрозив ужесточить наказание и отправить в Гобустанскую тюрьму. Заключенного при этом предупредили, что попытки пожаловаться усугубят его положение, утверждает Адилов.

Он считает, что давление на Ахмедова связано с тем, что его "не могут сломить".

"Ниямеддин являлся телохранителем на общественных началах лидера нашей партии Али Керимли. Ниямеддина во время следствия даже под самыми изощренными пытками не смогли заставить оговорить Али Керимли. Поэтому давление на него продолжается и в заключении. Они не дают ему покоя. Угрожая переводом в крытую тюрьму, где на открытый воздух выводят всего на час, а содержат обычно в одиночных камерах, они хотят сломить Ниямеддина. Но, думаю, что все это тщетно. Ниямеддин несгибаемый человек", - заявил Адилов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что в Азербайджане имели место факты, когда политзаключенным ужесточали наказание и отправляли в Гобустанскую тюрьму.

"Как правило такие действия совершаются в отношении тех, кто особо разгневал власти или активно выступает против неписаных правил в колонии и в этом плане обретает авторитет среди заключенных. У нас были случаи перевода в Гобустанскую тюрьму лидера Исламской партии Мовсума Самедова, богослова Абгюля Сулейманова, осужденного по "Нардаранскому делу" Джахада Бабакишизде, лидера партии Национальной государственности Неймат Панахлы и др. Обычно основанием для ужесточения наказания служат надуманные причины, при этом суды закрывают глаза на фальсификацию дисциплинарных производств против неугодных режиму лиц", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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