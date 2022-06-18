Села трех высокогорных районов Дагестана отрезаны от внешнего мира

18 июня 2022, 06:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транспортное сообщение с селами Докузпаринского района, а так же с Ахтынским и Рутульским районами прервано после того, как обвал горных масс заблокировал местную дорогу.

По данным Минтранса Дагестана, сообщение с селами Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов было прервано после того, как на 55 километре дороги республиканского значения Магарамкент – Ахты – Рутул произошел обвал верхового откоса дороги.

Ведомство уточнило, что обвал на трассе произошел в Докузпаринском районе, протяженность участка дороги о котором идет речь составляет более 50 метров.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня стало известно, что в Цунтинском районе после обильных дождей была размыта дорога. Местные жители пожаловались, что местная власть бездействует, люди сами как-то пытаются справляться. 17 июня сообщение с селами Цунтинского района было восстановлено.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.