Обвал горной массы на трассе Магарамкент – Рутул. Фото: пресс-служба Минтранса Дагестана https://t.me/mintransRD/333

18 июня 2022, 06:59

Села трех высокогорных районов Дагестана отрезаны от внешнего мира

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транспортное сообщение с селами Докузпаринского района, а так же с Ахтынским и Рутульским районами прервано после того, как обвал горных масс заблокировал местную дорогу.

По данным Минтранса Дагестана, сообщение с селами Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов было прервано после того, как на 55 километре дороги республиканского значения Магарамкент – Ахты – Рутул произошел обвал верхового откоса дороги.

Ведомство уточнило, что обвал на трассе произошел в Докузпаринском районе, протяженность участка дороги о котором идет речь составляет более 50 метров.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня стало известно, что в Цунтинском районе после обильных дождей была размыта дорога. Местные жители пожаловались, что местная власть бездействует, люди сами как-то пытаются справляться. 17 июня сообщение с селами Цунтинского района было восстановлено.

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Примечание:

"Более 200 сел в Дагестане остались без света из-за непогоды", "Более 6000 жителей Дагестана остались без света после схода селя", "Жители Махачкалы и Буйнакска пожаловались на подтопления после ливней".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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