Около 100 фильмов вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос" в Ереване

18 июня 2022, 00:19

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На XIX международном кинофестивале "Золотой абрикос", который откроется 10 июля, зрители смогут увидеть фильмы из разных стран мира, в том числе Армении, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", в программу XVI международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в 2019 году вошли более 110 фильмов, в конкурсе полнометражных фильмов представлены 13 картин. Главный приз XVI достался британскому режиссеру Ричарду Биллингему за полнометражный фильм "Рэй и Лиз". 13 июля состоялась церемония награждения лауреатов XVI Международного фестиваля "Золотой абрикос". Гран-при кинофестиваля удостоилась картина британского режиссера Ричарда Биллингема "Рэй и Лиз". В числе лауреатов оказались режиссеры из Армении, Грузии, Кабардино-Балкарии. Понятия "кавказское кино" нет, однако на творчество кавказских кинематографистов влияют региональные проблемы и отношения стран региона друг с другом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кинокритики и организаторы фестиваля.

На XIX международном кинофестивале "Золотой абрикос", который запланирован в Ереване с 10 по 17 июля, будут представлены около 100 фильмов, сообщил 17 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации фестиваля.

Откроется фестиваль фильмом "Американец" режиссера Майкла Гурджяна, это совместный армяно-американский фильм, снятый в 2022 году, пояснил он. Фильм рассказывает об истории маленького Чарли, который, спасаясь от геноцида армян в Османской Турции, оказался в Америке. В 1947 году Чарли возвращается в Армению и сталкивается с железным занавесом СССР, попадает в тюрьму по сфабрикованному делу.

Сам Майкл Гурджян - писатель, режиссер и актер армянского происхождения. Он родился в Сан-Франциско, получил премию "Эмми" за фильм "Мать Дэвида", рассказал сотрудник кинофестиваля.

На закрытии фестиваля планируется показ картины Карин Ованнисян "Невиданная республика", сказал он.

Сотрудник пресс-службы фестиваля сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на конкурсе будут представлены фильмы из разных стран мира. Кроме того, зрители смогут увидеть также фильмы с известных фестивалей, сказал он.

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян на пресс-конференции сообщила, что в этом году Армения смогла обеспечить свое участие на разных международных площадках, что очень важно. "Золотой абрикос" - прямой канал общения с международными площадками и в целом с миром", - отметил она.

Организаторы фестиваля на пресс-конференции рассказали, что в категории "Ереванские премьеры" зрители смогут увидеть фильмы с Каннского, Берлинского и других международных фестивалей. Всего на фестивале будет три конкурсных категории.

В этом году "Золотой абрикос" будет отличаться не только качеством фильмов, но и числом знаменитых гостей, заявил директор кинофестиваля Арутюн Хачатрян. Среди них испанский кинорежиссер и лауреат Каннского кинофестиваля Альберт Серра, ведущий продюсер европейского кино, лауреат более 35 фестивалей Филипп Бобер, автор мультиплатформенного антропологического кинопроекта DAU Илья Хржановский. А оскароносный ирландский сценарист и режиссер Терри Джордж возглавит жюри полнометражных фильмов, сказал он.

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