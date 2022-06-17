Житель Сочи оштрафован за дискредитацию военных

17 июня 2022, 23:20

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Суд в Сочи назначил 50 тысяч рублей штрафа местному жителю Иосифу Гелястанову, признав его виновным в дискредитации российской армии за пацифистские надписи.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края подвергаются преследованиям за акции против спецоперации на Украине и пацифистские посты в Интернете. Так, 14 июня стало известно, что суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Глеба Шмачкова за публикацию со ссылкой на петицию, осуждающую спецоперацию на Украине, и картинку с пацифистской надписью.

Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал местного жителя Иосифа Гелястанова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) из-за пацифистских надписей, сообщил сегодня со ссылкой на активиста правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Отметим, 50 тысяч рублей - это максимальный штраф для граждан по этой статье.

Гелястанов рассказал, что 16 июня разместил две пацифистских надписи: одну — на железнодорожной платформе «Якорная щель», вторую - на волнорезах на улице Главной Лазаревского района Сочи. На следующий день его задержали при выходе из электрички. По словам активиста, в суде он объяснил свои действия выражением гражданской позиции.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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