Представители медиа констатировали кризис журналистики в Армении

17 июня 2022, 22:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Политическая поляризация СМИ, низкая медиаграмотность и широкое распространение фейковых новостей снизили доверие общества к медиа до минимума, прокомментировали участники дискуссии в Ереване результаты соцопроса Кавказского исследовательского ресурсного центра.

В ереванском клубе журналистики «Статья 3» 17 июня состоялось обсуждение на тему общественного доверия к СМИ. Дискуссия транслировалась на странице клуба в Facebook* в прямом эфире, передал корреспондент «Кавказского узла»

Согласно соцопросу Кавказского исследовательского ресурсного центра (CRRC - Armenia) «Кавказский барометр», опубликованному 8 июня, СМИ полностью доверяют менее 2 процентов респондентов, а 55 процентов категорически не доверяют СМИ. Опрос проводился с декабря 2021 года по февраль 2022 года.

Результаты опроса являются серьезным сигналом и предупреждением, что СМИ должны вернуться в профессиональное поле, заявил в ходе обсуждения глава Комитета по защите свободы слова, правозащитник Ашот Меликян.

Они также свидетельствуют, что политическая поляризация СМИ достигла критической точки, предположил он. «После осенней войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) разделительные линии стали более выпуклыми. И то, как работают СМИ, обслуживающие те или иные политические группы, очевидно не только для экспертов, но и для общества», - отметил он.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Другой проблемой, которая влияет на уровень общественного доверия, является массовое распространение фейковых новостей, дезинформации и манипуляций, добавил Меликян. «И это не может внушать доверие обществу», - подчеркнул правозащитник.

Основатель и главред информационного агентства «Медиамакс» Давид Алавердян назвал ситуацию на информационном поле парадоксальной.

«С одной стороны, снижается уровень доверия, с другой стороны, растет число социальных медиа, их аудитория, просмотры публикаций. Идут параллельные процессы, когда люди читают СМИ, в том числе социальные медиа, но при этом не находят СМИ, которым можно доверять», - заявил он.

По мнению Алавердяна, проблема доверия заключается также в отсутствии медиаграмотности. «Общество потребляет информацию, полученную из Facebook* и YouTube. И большинство не прилагает усилия, чтобы найти доверительные источники информации. Результаты опросы, конечно, удручающие, но надо понимать, что не каждое СМИ распространяет фейковые новости и дезинформацию. И при желании потребитель сможет найти источник доверительный информации», - подчеркнул главред издания.

Исполнительный директор Factor TV Аревик Саакян считает, что негативное воздействие на доверие к СМИ сыграла 44-дневняя война. «Дезинформация, которая при непосредственном участии государства заполонила СМИ, к которым имел доступ читатель, сыграла свою роль, хотя непосредственной вины СМИ в этом нет. Негативное влияние также сыграли политическая поляризация СМИ и низкая медиаграмотность общества», - заявила она.

Повышение медиаграмотности исходит из концепции информационной безопасности, добавила Саакян.

Исполнительный директор издания «Hetq» Кристине Барсегян отметила, что в обществе сложился кризис доверия не только к СМИ, но и к государственным институтам. «Одна из причин этого явления – информационные войны. Идет борьба за власть, разные политические силы хотят влиять на общественное мнение. И неудивительно, когда в ход идут, в том числе, недобросовестные способы. В этой борьбе используется весь арсенал, что сказывается на качестве СМИ», - сказала она.

Директор издания считает важным знать, какие фокус-группы были привлечены к опросу, как они выбирали свой источник информации. «Общество многослойно. Мы живем в эпоху социальных медиа. Пользователи соцсетей, блогеры, разные медиа агрегаторы у людей ассоциируются со СМИ – с телевидением или прессой, с профессиональной журналистикой. И это приводит к общей оценке. Но люди не виноваты, что не могут отличить фейк от факта. Информационный поток заполонен настолько, что профессиональные журналисты вынуждены несколько раз перепроверять информацию», - пояснила Барсегян.

СМИ находятся под прицелом властей, и это также влияет на уровень доверия, считает она. «Зачастую представители власти оценивают серьезную аналитику как желтую прессу, что также отражается на восприятии общества и на оценках деятельности СМИ», - сказала директор издания.

СМИ находятся под прицелом как властей, так и оппозиции, заявил глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

«Власти обвиняют СМИ в распространении фейковых новостей, speech hate, формируя общественное мнение. Их оппоненты, у которых хоть и меньше влияния на формирование общественного мнения, также клеят ярлыки на СМИ. СМИ атакуют со всех сторон. И политические силы могут влиять на общественное мнение в вопросе СМИ», - отметил он.

По словам Навасардян, из опроса непонятно, каким СМИ доверяют 2 процента респондентов. «Я не удивлюсь, что эти 2 процента как раз те, кто доверяет фейковым источникам новостей и медиа агрегаторам. Лучше исходить из того, что 55 процентов недовольных респондентов - это люди требовательные, с критическим мышлением», - предположил он.

Глава пресс-клуба также отметил проблему низкой медиаграмотности, которая могла повлиять на результаты опроса.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.