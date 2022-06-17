Правозащитники исключили политический мотив допроса друзей российского стендап-комика в Ереване

17 июня 2022, 19:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В деле, по которому допрашивались друзья стендап-комика Татьяны Щукиной, заявившей о преследовании в Армении из-за критики Путина, нет политического подтекста, заявил Следком Армении. Запроса на арест Щукиной или друзей из России не поступало, заявили политик Тигран Хзмалян и правозащитник Артур Сакунц.

Стендап-комик Татьяна Щукина 16 июня сообщила, что полиция Армении задержала ее друзей. "Полиция по приказу России арестовала мою подругу Свету и моего парня Мишу. Я скрываюсь за городом. Если меня вернут в Россию, меня ждет тюрьма или смерть за шутки про Путина, митинги, антивоенную позицию и сотрудничество с Алексеем Навальным*. прошу политического убежища. Помогите", - написала она в своем Twitter.

Политического подтекста в деле Щукиной нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян. Граждан России вызвали на допрос по подозрению в причинении телесных повреждений, отметил он.

По версии следствия, 11 мая жителя Еревана доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК Армении "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По предварительным данным, потерпевший получил травмы в ходе ссоры, произошедшей 10 мая.

"По данному делу полиция [задержала] гражданина России, еще один россиянин явился в полицейский участок "Эребуни" добровольно. Их обоих допросили, после чего освободили", - отметил представитель следствия.

Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, которой одним из первых отреагировал на публикацию Татьяны Щукиной, также отметил, что политического подтекста в деле ее друзей нет. По его словам, их не арестовали как противников Путина. "Это полицейская история, а не политическая. Силовики не предпринимали попыток похитить и выслать ее из страны. Эти сведения не соответствуют действительности", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц заявил, что предоставляет юридическую помощь Татьяне Щукиной и ее друзьям. По его словам, вопрос их экстрадиции не стоит. "Запроса на ее арест или арест или друзей из России не поступало", - пояснил правозащитник.

В закрытом Телеграм-канале "Панк-Ереван" 16 июня была опубликована фотография Татьяны Щукиной перед Следственным управлением "Эребуни". При этом, как говорилось в обсуждениях, ее не пригласили в управление на допрос.

Сотрудники ереванской радиостанции Radio Van FM, на которой Щукина провела несколько передач, сообщили, что сотрудники полиции утром 16 июня приходили в студию, пишет издание The Village**. Программный директор радиостанции Егор Глумов подтвердил эту информацию. "Спросили и ушли. Лично меня в это время не было на радио, но мне об этом рассказали [другие сотрудники]. Татьяна действительно вместе с другим комиком провела несколько передач у нас на радио", - говорится в публикации от 16 июня.

У стендап-комика Татьяны Щукиной насчитывается 10,5 тысячи подписчиков в YouTube, 9,6 тысячи подписчиков в Twitter и 2,4 тысячи в Instagram***. На своем YouTube-канале она возобновила публикации три недели назад, после двухлетнего молчания. В своих соцсетях Щукина в последнее время рассказывает о своей жизни в Ереване, собирает пожертвования, мотивируя это отсутствием постоянного дохода, публикует видеозаписи своих выступлений в клубах. Щукина в выступлениях рассказывала о своих посещениях митингов в Петербурге, в том числе о лозунгах с критикой Путина, которые она выкрикивала в ходе этих митингов. "Кавказский узел" не публикует выступления Щукиной из-за большого количества ненормативной лексики в ее высказываниях.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** сайт издания заблокирован по решению Роскомнадзора.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.