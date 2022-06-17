Силовики заподозрены в халатности после убийства пациента в больнице Владикавказа

17 июня 2022, 17:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление Следкома по Северной Осетии начало расследование дела о халатности силовиков. Они заподозрены в том, что не обеспечили безопасность подозреваемого и допустили его убийство в больнице Владикавказа.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня в больнице Владикавказа был застрелен участник конфликта с пожилым таксистом. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны двое местных жителей, суд принял решение об их аресте. Прокуратура начала проверку действий полицейских, в присутствии которых было совершено нападение в больнице.

По версии следствия, 11 июня во Владикавказе в ходе ссоры один мужчина нанес другому проникающее колото-резаное ранение в живот. Потерпевший был госпитализирован в реанимацию Республиканской клинической больницы. Полиция возбудила дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В этот же день подозреваемый был задержан, а позднее с ранением руки, полученным в ходе конфликта, доставлен в сопровождении полицейских в ту же больницу. 12 июня к мужчине, который получил ранение в живот, прибыли сын и его друг. Сын вошел в смотровой кабинет, где находился подозреваемый, и ранил его ножом, а вошедший за ним товарищ не менее четырех раз выстрелил из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Следком Северной Осетии сегодня отчитался о начале расследования дела о халатности в отношении силовиков, которые допустили убийство подозреваемого в больнице.

"Убийство задержанного стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения сотрудниками следственного управления и отдела полиции №1 УМВД России по городу Владикавказу своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте управления СКР по Северной Осетии.

Часть 2 статьи 293 УК РФ (халатность) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Комментариев подозреваемых относительно версии следствия не поступало.

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