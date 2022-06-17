Парламент утвердил Джуссоева на посту премьер-министра Южной Осетии

17 июня 2022, 17:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламентарии сегодня единогласно одобрили кандидатуру Константина Джуссоева на пост премьер-министра Южной Осетии. Президент Алан Гаглоев сообщил депутатам, что намерен передать часть своих полномочий парламенту в рамках Конституции.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Константина Джуссоева на должность председателя правительства. 9 июня президент назначил главой Минюста Олега Гаглоева, а главой МВД - Валерия Газзаева. 10 июня Гаглоев уволил двух заместителей председателя Комитета госбезопасности Южной Осетии, а в президиум парламента поступили просьба об отставке генпрокурора Магомеда Багаева.

В ходе тайного голосования депутаты парламента Южной Осетии единогласно поддержали кандидатуру Константина Джуссоева на пост глав правительства, за него проголосовали 33 депутата. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поблагодарил депутатов за поддержку представленного им кандидата и сообщил, что указ о назначении премьер-министра будет подписан после того, как нынешний и.о. главы правительства Геннадий Бекоев отчитается о деятельности за 2020-2021 годы, информировал сегодня ТАСС.

Сам Джуссоев, выступая перед парламентариями, обратил внимание на необходимость развития экономики, пишет ИА "Рес". "Агропромышленный комплекс должен играть важную роль в обеспечении в продовольственной безопасности республики. Активно будем работать и над привлечением инвесторов. Особого внимания заслуживает улучшение ситуации в сфере предпринимательства, мы намерены вернуть доверие между властью и бизнесом, снизить административную и налоговую нагрузку на бизнес", - приводятся его слова в публикации.

Также депутаты одобрили отставку генпрокурора Южной Осетии Магомеда Багаева по его просьбе, указано в сообщении.

Алан Гаглоев не стал рассказывать депутатам об итогах своей поездки в Москву, где проводились консультации по вопросу проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, пообещав представить их на пресс-конференции. Также он сообщил, что готов передать часть своих полномочий парламенту в рамках Конституции, отмечается в материале на сайте агентства.

Напомним,13 мая президент Южной Осетии подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума об объединении вызывает вопросы. На следующий день он приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. Президент Южной Осетии не планирует проводить референдум, но не может заявить это открыто, предположил журналист Руслан Тотров. Инициатива присоединить Южную Осетию к России была согласована с Кремлем, однако затем он отказался от этого шага, чтобы не накалять международную обстановку, считает политолог Дмитрий Орешкин. Заявление о референдуме стало неожиданным для России и прозвучало весьма некстати, отметил политолог Андрей Колесников.

Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

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