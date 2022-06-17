Сапер подорвался на мине в Джебраильском районе

17 июня 2022, 11:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31-летний сапер Рухин Велиев проводил работы по разминированию территории Джебраильского района и получил множественные ранения при подрыве на противопехотной мине, сообщили в агентстве по разминированию.

Как сообщал "Кавказский узел", на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, при взрывах мин регулярно гибнут и получают травмы люди. Так 9 мая апреля при подрыве на мине лишился обеих ног пастух в Тертерском районе. А 27 мая при выполнении воинских обязанностей в Агдамском районе подорвался на мине военный.

Во время работ по разминированию территории в Джабраильском районе на противопехотной мине подорвался 31-летний сотрудник агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Велиев Рухин Султан оглу, сообщило сегодня ИА АПА со ссылкой на пресс-службу ANAMA.

Армянское название Джебраила — Мехакаван.

Инцидент произошел сегодня в 09.00 по местному времени (08.00 мск). Рухин Велиев 1991 года рождения получил множественные ранения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине. Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, передал Report.az со ссылкой прокуратуру Азербайджана.

Напомним, 10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.