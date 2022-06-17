Неформальный рассказ гида в Нарын-Кале поднял вопрос сертификации экскурсоводов

17 июня 2022, 09:12

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Девушка-экскурсовод в неформальной манере рассказала туристам в Нарын-Кале легенду о Тамерлане и правителе Дербента. Часть пользователей соцсети "ВКонтакте" после просмотра ролика с ее рассказом сочла такой формат неуместным, а другая часть комментаторов призвала власти Дагестана навести порядок с сертификацией гидов.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня стало известно, что девушка-гид была уволена из музея-заповедника в Дербенте после публичных извинений за фамильярное упоминание перед экскурсантами ученого-археолога. Перед ученым извинились также руководство музея и депутат Госдумы Хизри Абакаров, потребовавший более строгого наказания девушки. 11 июня юристы отметили, что расторжение контракта можно оспорить в инспекции по труду или в суде, а заявления о возможности привлечь девушку к какой-либо ответственности, беспочвенны.

16 июня в соцсети "ВКонакте", в группе "Голос Дагестана" было опубликовано видео, на кадрах которого экскурсовод в неформальной форме рассказывает туристам в Нарын-Кале легенду о Тамерлане и правителе Дербента Ибрагим-хане.

Экскурсовод во время рассказа меняет интонацию, в отдельных местах едва не срываясь на крик, а затем внезапно снижая голос. "Сидит такой Тармерлан и думает, ну всё, будем воевать против монголов", – сказала экскурсовод. "И тут видит", – внезапно вскричала она, – "последний верблюд входит в шатер", – резко замедлила и понизила голос экскурсовод, а затем снова вскричала: "без всадника, без раба <…>. Ибрагим бросается ему в ноги, говорит, не гневайся, правитель. Садится на верблюда и говорит: "девятым твоим рабом буду я", – рассказала экскурсовод, активно жестикулируя. На фоне при этом слышен смех людей, которым она рассказывает легенду.

К 09.00 мск 17 июня это видео в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны около 130 тысяч пользователей, набрало 79 отметок с реакцией пользователей и 172 комментария. Часть их авторов заявила, что неформальный формат рассказа гида неуместен.

"Как можно на это смотреть и слушать вообще?" – задался вопросом Гусейн Мунгиев.

"Цирк уехал, одни клоуны остались", – заявил пользователь с ником Имя Фамилия.

"У одной забрали микрофон и передали другой", – написала Ханна Магомедова.

"Зачем так переигрывать, ну это же несерьёзно. Теряется желание слушать слова после кривляний", – заявил Rayan Tedder.

Еще одна часть комментаторов призвала власти Дагестана навести порядок в сфере туризма. "Каждый неграмотный теперь стремится в гиды, когда уже министерство образования или министерство по туризму обратят на эту проблему внимание?" – спросил пользователь Vita Xadad.

"Пора закрывать эту лавку", – считает Артур Шайдабеков.

"Поражаюсь, куда смотрит Минкультуры РД? Как учат у нас в школах вообще?" – написала Сева Абасова.

"Не туризмом надо в республике заниматься, а образованием и культурой населения", – высказала схожее мнение Альпи Алхасова.

"Ждем извинений", – предположила Регина Салманова.

Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных порицаний и извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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