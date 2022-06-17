Ростовский казак оштрафован за дискредитацию военных

17 июня 2022, 05:00

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Суд в Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника казачьей дружины Игоря Картушина, признав его виновным в дискредитации российских военных из-за публикации листовки в мессенджере.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ростовской области регулярно подвергаются наказаниям по статье о дискредитации российских военных и по статье о распространении про них фейков. Так, 10 июня стало известно, что суд в Ростове-на-Дону назначил штраф Борису Миклюкову, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Мясниковский райсуд назначил 30 тысяч рублей штрафа Игорю Картушину, усмотрев дискредитацию российской армии в его публикации в Telegram-канале Недвиговского сельского поселения, сообщил 16 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Сам Картушин заявил в суде, что опубликовал листовку случайно, перепутав чаты, но суд не прислушался к его объяснениям, говорится в сообщении.

Картушин сообщил, что нашел листовку с пацифистским стихотворением в феминистской группе и хотел отправить супруге, но по ошибке опубликовал ее в Telegram-канале сельского поселения, сообщили "Кавказ.Реалии"**. В результате на него пожаловался знакомый. На заседании суда Картушин рассказал, что к действиям российской армии на Украине относится нейтрально.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.