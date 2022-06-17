Свидетелю Иеговы* Данилу Суворову продлен арест на полгода

17 июня 2022, 02:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Центральный районный суд Сочи продлил нахождение в СИЗО Свидетелю Иеговы* Данилу Суворову до 31 ноября.

Как писал "Кавказский узел", в Центральный районный суд Сочи прокуратура 3 июня направила уголовное дело Свидетеля Иеговы* Данила Суворова. Он обвиняется в вовлечении в деятельность экстремистской организации и участии в деятельности такой организации. В конце августа 2021 года суд поместил под стражу жителя Сочи Даниила Суворова, подозреваемого в пропаганде вероучения Свидетелей Иеговы* и вербовке в экстремистскую организацию. 10 мая 2022 года ему было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, попали под уголовное преследование после решения Верховного суда о запрете их организаций. Им вменяют попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В Центральном районном суде Сочи прошло предварительное слушание по делу Свидетеля Иеговы* Данила Суворова, обвиняемого по чч. 1.1 и 2 ст. 282.2 УК (вовлечение в экстремистскую организацию и участие в деятельности экстремистской организации), сообщил 16 июня информационно-аналитический центр "Сова".**

Центральный суд Сочи продлил нахождение в СИЗО Данилу Суворову до 31 ноября.

14 мая суд уже продлевал меру пресечению Суворову до 13 июня. По версии следствия, Суворов, «используя свой авторитет духовного лидера», склонял участвовать в деятельности Свидетелей Иеговы*.

Защита Суворова в конце апреля 2022 года ходатайствовала о прекращении дела, поскольку, согласно мнению эксперта, в действиях верующего не было экстремизма. Мужчину задержали 18 августа 2021 года. В тот день у него и в домах других Свидетелей Иеговы* из Краснодарского края прошли обыски. У верующих изъяли технику, личные записи, открытки и литературу.

Следующее заседание суда первой инстанции по делу Данила Суворова запланировано на 24 июня, сообщается в картотеке дела на сайте суда.

В июне 2022 года ЕСПЧ вынес постановление по жалобе Свидетелей Иеговы*, в котором признал, что запрет их материалов и организаций и преследование верующих противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и потребовал прекратить уголовные дела по ст. 282.2 УК против Свидетелей Иеговы* и освободить верующих, находящихся в заключении.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы* признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен Минюстом в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.