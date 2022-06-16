Судебные слушания по делу Саакашвили перенесены в больницу

16 июня 2022, 18:42

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Обвинение потребовало ускорить процесс по делу о незаконном пересечении границы третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и суд решил проводить выездные заседания в клинике, где он проходит лечение. Защита заявила, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет ему отстаивать свои права.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля врачи указали на ухудшение здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, после этого сторонники политика потребовали перевести его на лечение в зарубежную клинику. 12 мая Саакашвили перевели из руставской тюрьмы на обследование в клинику "Вивамед" в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал спекуляцией информацию о тяжелом состоянии Саакашвили. Представители альтернативного консилиума заявили, что лечение Саакашвили нельзя считать полноценным.

21 февраля Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

Суд решил провести заседания по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили в клинике "Вивамед", где третий президент Грузии проходит лечение. Решение приняла судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. До сих пор заседания откладывались из-за состояния здоровья Саакашвили, однако прокурор потребовал не допускать затягивания дела, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Сторона защиты не согласилась с решением суда.Адвокат Шота Тутберидзе подчеркнул, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет ему отстаивать свои права. Однако прокурор указал, что стороной защиты не представлено ни одного документа о том, что Саакашвили не может участвовать в процессе, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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