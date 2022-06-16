Михаил Мальченко. Скриншот https://t.me/vladimir_lukinov11/1054

16 июня 2022, 17:47

На Ставрополье похоронен погибший на Украине танкист

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший сержант Михаил Мальченко погиб на Украине, сообщил сегодня глава Кировского городского округа.  С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 33 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Кабась  из Арзгирского муниципального округа стал 32-м уроженцем Ставрополья. гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель поселка Комсомолец, танкист, старший сержант Михаил Мальченко погиб на Украине, он похоронен в родном селе, сообщил сегодня глава Кировского городского округа Владимир Лукинов.

Указом Президента России Мальченко  награжден орденом Мужества (посмертно), говорится в сообщении в Telegram-канале Лукинова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 33 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Военный из Ростовской области погиб на Украине", "Награды переданы родным погибших на Украине жителей Ростовской области", "Глава Магарамкентского района сообщил о гибели офицера на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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