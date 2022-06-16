На Ставрополье похоронен погибший на Украине танкист

16 июня 2022, 17:47

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Старший сержант Михаил Мальченко погиб на Украине, сообщил сегодня глава Кировского городского округа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 33 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Кабась из Арзгирского муниципального округа стал 32-м уроженцем Ставрополья. гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель поселка Комсомолец, танкист, старший сержант Михаил Мальченко погиб на Украине, он похоронен в родном селе, сообщил сегодня глава Кировского городского округа Владимир Лукинов.

Указом Президента России Мальченко награжден орденом Мужества (посмертно), говорится в сообщении в Telegram-канале Лукинова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 33 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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