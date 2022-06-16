16 июня 2022, 14:58

Уроженец Ставрополья погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алексей Кабась погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 32 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Анатолий Давыдов из села Гофицкое стал 31-м уроженцем Старополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В специальной военной операции на Украине погиб  Алексей Кабась, сообщил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута. "Выражаю искренние соболезнования родителям, родным, близким, однополчанам и всем, кто знал Алексея",- говорится в сообщении в Telegram-канале Палагуты от 15 июня. Подробности о возрасте, семейном положении. звании, обстоятельства Алексея в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 32 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Мэр Майкопа сообщил о гибели земляка на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине десантника из Ростовской области", "Погибший в Донбассе уроженец Краснослободска похоронен на родине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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