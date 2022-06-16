Уроженец Ставрополья погиб на Украине

16 июня 2022, 14:58

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Алексей Кабась погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 32 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Анатолий Давыдов из села Гофицкое стал 31-м уроженцем Старополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В специальной военной операции на Украине погиб Алексей Кабась, сообщил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута. "Выражаю искренние соболезнования родителям, родным, близким, однополчанам и всем, кто знал Алексея",- говорится в сообщении в Telegram-канале Палагуты от 15 июня. Подробности о возрасте, семейном положении. звании, обстоятельства Алексея в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 32 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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