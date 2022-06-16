Волгоградцы призвали решить проблему свалок мусора на Лысой горе

16 июня 2022, 13:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свалки бытового и строительного мусора уже много лет возникают на Лысой горе, где погибли десятки тысяч защитников Сталинграда, и властям следует решить эту проблему, указали жители Волгограда. Большая часть территории около мемориального комплекса принадлежит федеральным властям, а на муниципальном участке регулярно проводятся рейды и уборка мусора, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", на территории "Лысой горы" находится памятник культуры федерального значения "Историческое место – "Лысая гора" (высота 146,0)" - мемориал участникам Великой Отечественной войны и братская могила. В 2016 году Минкульт России поддержал протест общества охраны памятников против планов властей области изменить границы комплекса "Лысая гора" и проложить там новую магистраль. После этого власти региона отменили приказ об изменении границ комплекса.

Проблема свалок на Лысой горе не решается минимум семь лет

Замусоривание территории около мемориального комплекса «Лысая гора» - систематическая проблема, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов. "Страшно то, что этот участок сильно замусоривается. С 2015 года совместно с НКО и частными структурами мы проводили много рейдов [по уборке мусора]. Но накапливаемый ущерб высок. Я неоднократно предлагал перекрыть и перерыть там проселочные дороги, перекрыть участок заборами. Но огромный участок не позволяет все перекрыть. Администрация поддерживала идею выставить там казачьи патрули. Но проблема до сих пор не решена. Все попытки ликвидировать эти несанкционированные свалки пока не увенчались успехом", - рассказал он.

По словам депутата, «хозяином этой территории является Волгоградская область», но режим охраны определен министерством культуры. "Сейчас это (мемориальный комплекс и прилегающая к нему территория. – Прим. "Кавказского узла") огромный участок земли – около 400 гектаров. К нему подошли городские кварталы. Этот участок будет пересекать строящаяся сейчас обводная дорога. Она сделает это место логистически удобным для реализации нашего проекта, который кардинально решит проблему замусоривания территории мемориала", - сообщил депутат.

Суть проекта, по словам Осипова, - создать военно-мемориальный парк «Лысая гора». В 2015 году руководство Волгоградской области поддержало этот проект, одобрили его и поисковые организации региона, которые увидели в проекте возможность создания центра поисковой работы. Губернатор Андрей Бочаров предложил эту идею президенту России, и тот дал поручение руководству области реализовать проект.

"Эскиз выполнял архитектор Алексей Антюфеев по заказу музея «Наследие». Мы творческой группой обсуждали функционал этого большого парка. Там должны были располагаться активности для кадетских классов, танкодром, тиры, поля для работы поисковых групп. Кроме того, там должен был разместиться Центр поисковой работы, где должны были разрабатываться учебно-методические планы для совершенствования поисковой работы и проводиться конференции", - рассказал Александр Осипов.

Депутат сообщил, что разработчики проекта выполнили эскизную работу, заказали комитету охраны культурного наследия функциональное зонирование. Оно было сделано в установленный срок: были определены границы, историческое значение и режим охраны этого участка. После поручения президента неоднократно приезжал в Волгоград его помощник по культуре Владимир Толстой, который проводил выездные совещания и осматривал место. "Но тогда предпочтение было оказано другому городу", – констатировал Александр Осипов.

По его мнению, «пришло время» выделить финансовые средства для организации охраны и освоения этого исторического места. Депутат надеется, что уже в 2023 году начнется освоение территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Лысая гора». Строящаяся сейчас недалеко от комплекса обводная дорога решит проблему доставки необходимых для освоения территории материалов, считает он.

Возмущение ситуацией с замусориванием территории мемориала «Лысая гора» высказал и председатель Ассоциации собственников наследия Сталинграда, член Всероссийской общества охраны памятников истории и культуры Сергей Островский.

"Порядка сейчас там нет. Навести его нетрудно. Нужны властные решения: выставить посты полиции, организовать волонтеров, вывести горы мусора, послать туда технику, следить за порядком, ловить нарушителей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Островский.

Превращение территории мемориального комплекса «Лысая гора» в несанкционированную свалку - нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», считает специалист. "Его (мусор) вывозят, он возвращается. Нужно информировать население о значимости этого мемориала и популяризировать это историческое место. Воспитательная мера – необходимая мера. Я готов как общественник подключиться и организовать людей", - сказал Сергей Островский.

Часть горожан не осведомлены о значимости Лысой горы

Некоторые горожане, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" в центре Волгограда, признались, что ничего не знают о мемориальном комплексе «Лысая гора» и о том, какая обстановка сейчас там сложилась. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

В частности, студентки Волгоградского государственного социально-педагогического университета сообщили, что не знают об этом историческом месте. "Лысая гора? Нет, мы ничего не слышали об этом мемориале", - выразила общее мнение группы студенток одна из них, отказавшаяся назвать свое имя.

Неосведомленность высказал и сотрудник консалтинговой компании Евгений Поздняк. "Знаю только про Мамаев курган. То, что в Советском районе находится такой же по значимости мемориал, слышу впервые", - сказал он.

Временно безработный Сергей Самойлов сообщил, что на Лысой горе его принимали в пионеры. "С тех пор там ни разу не был, и что там сейчас происходит – не знаю", - признался он.

Предприниматель Андрей Битюков, напротив, выказал хорошую осведомленность о мемориальном комплексе. "Знаковое место для нас, потому что на Лысой горе у вермахта был плацдарм. Владение этим местом позволяло развить наступление врага на центр города. 64-я армия, овладев этим плацдармом, повела наступление на центр города, что позволило окружить врага", - рассказал Битюков.

Предприниматель добавил, что в местных СМИ часто встречал сообщения о несанкционированных свалках на Лысой горе. По его мнению, проблему накопления отходов на территории этого мемориала «власти не решают систематически».

"Надо воспитательную работу среди населения проводить. И бездействие чиновников – это их вина. Думаю, администрация Советского района несет ответственность за состояние мемориала. Замусоренность района большая. Душа болит за это место. Память о погибших предаем", - поделился мнением Андрей Битюков.

О проблемах мемориала «Лысая гора» знает и пенсионерка, представившаяся Анной Сергеевной. Женщина заметила, что Лысая гора – памятное для сталинградских детей место. "Там были страшные бои. Земля пропитана кровью, нашпигована железом и неразорвавшимися снарядами и минами. До 1980-х годов там бывали случаи гибели детей от подрыва боеприпасов", - сказала женщина.

Анна Сергеевна сообщила, что слышала и о проблемах размещения отходов на Лысой горе. "Пока там не создадут такой же комплекс, как на Мамаевом кургане, всякие негодяи будут там сваливать мусор. И никакие штрафы и воспитательные меры их не остановят", - высказала свое мнение пенсионерка.

Свалки мусора возникают на месте гибели десятков тысяч защитников Сталинграда

Об истории боев за Лысую гору во время Сталинградской битвы корреспонденту "Кавказского узла" рассказал волгоградский преподаватель истории Аркадий Белоусов. По словам историка, в конце лета 1942 года 64-я армия отступала к Сталинграду, занимая поочередно позиции на трех оборонительных обводах. Последний рубеж был уже в черте города – на Лысой горе, которая сейчас является географическим центром Волгограда.

"Кровопролитные бои на Лысой горе начались 8 сентября. С большими потерями немецкие части сумели пробиться в районе поселка Купоросного к Волге, разрезав тем самым единую оборону 64-й и 62-й армий. Бойцы 64-й армии пытались вернуть эту высоту несколько раз. 17 января 1943 года им это удалось, и они погнали фашистов в центр города, где вскоре и пленили командующего 6-й армией Паулюса", - рассказал историк.

Аркадий Белоусов отметил, что в ходе боев за Лысую гору погибли десятки тысяч бойцов 36-й гвардейской дивизии, 126-й и 422-й стрелковых дивизий, сводного курсантского полка.

"Мало кто знает, но бои за Лысую гору и по стратегической значимости и по потерям были самыми большими в той битве, намного больше, чем на Мамаевом кургане. Поэтому возмутительно и до слез обидно, что это место долгие годы находится в бесхозяйном состоянии и превращается в несанкционированную свалку", - сказал он.

Корреспондент «Кавказского узла» 16 июня посетил мемориальный комплекс «Лысая гора», который находится на пустынной возвышенности, на границе Советского и Кировского районов Волгограда. На площадке установлен 20-метровый обелиск, возведенный в 1968 году. На памятнике высечены слова: «Мир отстоявшим для будущих поколений, Слава вам и вечная благодарность Отечества. Родина чтит эти подвиги, имя которым бессмертие».

У ограды мемориала стоят венки и цветы, установленные здесь во время празднования Дня победы. Посетители также сложили у постамента ржавые осколки мин, найденные ими на прилегающей к мемориалу территории.

Недалеко от обелиска виден памятник, установленный в 1973 году на месте братской могилы защитников Сталинграда. При этом в ста метрах к юго-западу от обелиска территория покрыта кучами строительных отходов. Вдали на проселочной дороге некий мужчина выгружал из багажника своего внедорожника мусор. Услышав, что корреспондент "Кавказского узла" издалека обращается к нему, мужчина быстро уехал в сторону частного сектора. С северной стороны на краю песчаного карьера, в 500 метрах от памятника, также были видны кучи с бытовым и строительным мусором.

Мэрия признала ответственность лишь за небольшой участок Лысой горы

В конце 2021 года федеральные органы власти выделили в ведение муниципалитета земельный участок на Лысой горе, прилегающий к памятной стеле и братской могиле воинов 64-й армии, сообщила пресс-служба мэрии Волгограда в ответе на запрос "Кавказского узла". "Другие расположенные рядом территории, согласно информации официального портала Росреестра, находятся в федеральной собственности, полномочия на их обслуживание у муниципалитета отсутствуют", - говорится в документе.

Последние мероприятия по уборке от мусора той части территории мемориального комплекса «Лысая гора», которая находится в ведении муниципалитета, были проведены силами специалистов МБУ «ЖКХ Советского района» в мае 2022 года в ходе общегородского месячника по благоустройству, сообщили в администрации.

"По итогам уборки с этих участков вывезли около 30 кубометров отходов. Всего в ходе последних мероприятий коммунальная служба Советского района вывезла с Лысой горы свыше 1000 кубометров мусора. Здесь также регулярно проводятся экологические акции по сбору мусора при участии студентов и волонтеров", - говорится в ответе мэрии.

Однако, по данным городских властей, после ликвидации стихийных свалок места несанкционированного сброса отходов появляются на других участках территории. "При этом специалисты фиксируют скопление не только бытовых, но и строительных отходов, которые сюда на грузовом транспорте свозят неустановленные лица", - сказано в ответе пресс-службы мэрии.

Решить проблему установкой шлагбаума или иного препятствия для проезда автомобилей невозможно, считают в мэрии. "Поскольку мемориальный комплекс, на вершине которого установлен памятник, является общественной территорией и местом проведения общегородских и районных патриотических мероприятий. Поэтому к площадке должен быть обеспечен свободный доступ", - говорится в документе.

Администрация Советского района регулярно проводит рейды для выявления и привлечения к административной ответственности тех, кто нарушает правила благоустройства. Также на территории мемориального комплекса проводятся рейды межведомственной комиссии. "В отношении нарушителей, выявленных в ходе рейдов, составляются административные протоколы с выплатой штрафа (до 5 тысяч рублей - для физлиц, до 50 тысяч рублей - для юрлиц), после чего факты сброса данными гражданами прекращаются", - сообщила мэрия, не уточнив, сколько нарушителей было наказано за прошедший год и на какую общую сумму были выплачены штрафы.

В мэрии также сообщили, что на территории мемориального комплекса «Лысая гора» в ведении муниципалитета находятся два объекта – стела и братская могила. Обслуживанием и регулярной уборкой территорий, прилегающих к ним, занимается МБУ «ЖКХ Советского района». "По состоянию на текущий момент несанкционированных свалок на данных территориях не выявлено", - подчеркнул сотрудник пресс-службы мэрии.

Власти региона прорабатывают проект создания на Лысой горе круглогодичного образовательного, туристического и патриотического комплекса, сообщила сотрудница пресс-службы аппарата губернатора Алена Стрелина, отвечая на запрос "Кавказского узла". "Остальные вопросы находятся в компетенции Росимущества и Росприроднадзора", - пояснила она.

Сотрудник областной прокуратуры М. Мкртчян письменно сообщил 14 июня в ответ на запрос "Кавказского узла", что приведенные в запросе сведения о фактах замусоривания территории мемориального комплекса «Лысая гора» будут проверяться прокуратурой Волгограда.

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