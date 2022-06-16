Замминистра в Астраханской области осуждена по делу о закупке медицинских товаров

16 июня 2022, 13:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшая замминистра здравоохранения Астраханской области признана виновной в халатности при закупке защитных костюмов для врачей, работающих с ковидными пациентами. Она приговорена к исправительным работам.

Судом установлено, что замминистра в период с сентября по декабрь 2020 года должным образом не организовала закупки в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Астраханской области", не обеспечила надлежащую проверку поставщиков, внесла изменения в наименование товаров, предусмотренных контрактом. Не проверив качество товаров, она подписала документы для перечисления из бюджета более 92,9 млн рублей на счета поставщиков. В дальнейшем эти поставщики были осуждены за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК России). Закупленные товары - изолирующие халаты и защитные костюмы - оказались некачественными и не могли использоваться для проведения медицинских процедур, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По данным ведомства, действия чиновницы привели к тому, что работников медицинских организаций, которые лечили больных COVID-19, не обеспечили медицинскими изделиями. Замминистра была обвинена в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК России). Ленинский районный суд Астрахани назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Следкома.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле астраханская чиновница была обвинена в срыве закупки препаратов для онкобольных. По данным прокуратуры, льготными лекарственными препаратами не были обеспечены более 140 больных.

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