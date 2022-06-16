УК России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

16 июня 2022, 13:38

Замминистра в Астраханской области осуждена по делу о закупке медицинских товаров

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшая замминистра здравоохранения Астраханской области признана виновной в халатности при закупке защитных костюмов для врачей, работающих с ковидными пациентами. Она приговорена к исправительным работам.

Судом установлено, что замминистра в период с сентября по декабрь 2020 года должным образом не организовала закупки в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Астраханской области", не обеспечила надлежащую проверку поставщиков, внесла изменения в наименование товаров, предусмотренных контрактом. Не проверив качество товаров, она подписала документы для перечисления из бюджета более 92,9 млн рублей на счета поставщиков. В дальнейшем эти поставщики были осуждены за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК России). Закупленные товары - изолирующие халаты и защитные костюмы - оказались некачественными и не могли использоваться для проведения медицинских процедур, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По данным ведомства, действия чиновницы привели к тому, что работников медицинских организаций, которые лечили больных COVID-19, не обеспечили медицинскими изделиями. Замминистра была обвинена в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК России). Ленинский районный суд Астрахани назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Следкома.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле астраханская чиновница была обвинена в срыве закупки препаратов для онкобольных. По данным прокуратуры, льготными лекарственными препаратами не были обеспечены более 140 больных.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Три региона Юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры", "Астраханский чиновник оштрафован за взятку", "Начальник изолятора в Астраханской области осужден по делу о превышении полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 июня 2022, 14:00

  • Блогер Инса Ландер попыталась покинуть Россию

    Грузинские пограничники не впускают в страну блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, она пять дней находится в нейтральной зоне без еды и воды, сообщил директор Free Russia Foundation* in Georgia Егор Куроптев. Литва готова принять Ландер, если решится вопрос на грузинской границе, заявил посол Литвы в Грузии.

16 июня 2022, 13:33

  • Волгоградцы призвали решить проблему свалок мусора на Лысой горе

    Свалки бытового и строительного мусора уже много лет возникают на Лысой горе, где погибли десятки тысяч защитников Сталинграда, и властям следует решить эту проблему, указали жители Волгограда. Большая часть территории около мемориального комплекса принадлежит федеральным властям, а на муниципальном участке регулярно проводятся рейды и уборка мусора, сообщили в мэрии.

16 июня 2022, 12:35

16 июня 2022, 12:08

  • Участковый в Дагестане осужден по делу о вымогательстве 24 миллионов

    Суд приговорил участкового по Хунзахскому району Камиля Батырова к восьми годам заключения, признав его виновным по делу о вымогательстве 24 млн рублей у предпринимателя в составе преступной группы, созданной депутатом парламента Дагестана Магомедом Магомедовым, сообщили следователи.

16 июня 2022, 12:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи