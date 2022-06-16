Участковый в Дагестане осужден по делу о вымогательстве 24 миллионов

16 июня 2022, 12:08

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Суд приговорил участкового по Хунзахскому району Камиля Батырова к восьми годам заключения, признав его виновным по делу о вымогательстве 24 млн рублей у предпринимателя в составе преступной группы, созданной депутатом парламента Дагестана Магомедом Магомедовым, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня 2015 года депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов был приговорен судом к 16 годам колонии строгого режима, а его подельники Магомед Гаджиев и Сиражудин Абакаров – к 6,5 и 6 годам соответственно. По версии следствия, депутат, а также Абакаров и Гаджиев виновны в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества. Магомедову инкриминировали также вымогательство, грабеж, отмывание денег, мошенничество и подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

По версии следствия, в декабре 2011 года депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов создал преступное сообщество, в которое входили его брат – депутат Собрания депутатов Хунзахского района Руслан Магомедов, председатель собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудин Абакаров, исполняющий обязанности директора филиала "Витас Банк" в Махачкале Мурад Казиахмедов и родственники депутата, в том числе участковый по Хунзахскому району Камиль Батыров.

"С 2011 по 2013 годы Батыров совместно с другими участниками преступного сообщества, угрожая физической расправой, вымогал денежные средства в сумме 24 млн рублей у директора ОАО "Махачкалинский завод лакокрасочных изделий", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Суд приговорил Батырова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Признав его виновным в участие в преступном сообществе и вымогательстве организованной группой в особо крупном размере, добавило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта были предъявлены обвинения четырем сотрудникам полиции, которые, по версии следствия, под угрозой избиения требовали от жительницы Махачкалы признаться в хранении наркотика.

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