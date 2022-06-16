Люди эвакуированы из суда в Железноводске после сообщения о минировании

16 июня 2022, 12:35

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Анонимный звонок о минировании поступил сегодня в Железноводский городской суд. Люди, находившиеся в здании, эвакуированы.

"Поступил анонимный звонок о минировании Железноводского городского суда. Людей из здания эвакуировали", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Полицейские проверяют достоверность информации о минировании здания, пишет о ссылкой на главу Железноводска Евгения Бакулина "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 мая сообщения о минировании поступили в вузы Ставрополья.

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