Мотивом поджога в дагестанском селе названа неприязнь к силовикам

16 июня 2022, 11:24

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Молодые люди, признавшиеся в поджоге кабинета участкового в дагестанском селе Геджух, были ранее судимы и решили таким образом отомстить полиции за контроль над ними, сообщил источник в силовой структуре. Криминальный инцидент не связан с деятельностью вооруженного подполья или военной операцией на Украине, подтвердили журналист Магомед Магомедов и член Общественной палаты Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 июня был подожжен кабинет участкового уполномоченного полиции, расположенный в Доме культуры села Геджух. По подозрению в поджоге задержаны три сельчанина 18, 19 и 22 лет, МВД Дагестана опубликовало видео с их признанием.

Инцидент в Геджухе не был проявлением протеста против военной спецоперации на Украине, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в силовой структуре Дербентского района. По его словам, трое молодых людей были ранее судимы за кражи и находились на учете полиции. Своим поступком они решили «отомстить» участковому за постоянный контроль за их местонахождением и поведением, сообщил силовик.

МВД Дагестана, по состоянию на 10.55 мск 16 июня, не опубликовало на своем сайте и в Telegram-канале новую информацию о расследовании инцидента в селе Геджух.

Житель села Геджух Расим рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что лично не знаком с задержанными, но его родственник жил по соседству с одним из них. "Говорит, нигде не работали, часто выезжали за пределы села. Обычные сельские хулиганы и бездельники", - сообщил Расим.

Заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов считает произошедшее "обычным мелким хулиганством". "Оперативное расследование подтвердило, что это была месть сотрудникам полиции, которые задержанных, по словам последних, «преследовали». Политического или террористического подтекста в инциденте я не вижу, считаю данный факт рядовой глупостью молодых людей", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Такое же мнение высказал председатель Координационного совета НКО Дагестана, член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев. "Все трое, насколько я знаю, ранее судимы. Участковый якобы их «достал», поэтому они решили поджечь пункт полиции. Но если даже сожгут участковый пункт, он их перестанет тревожить? Глупое объяснение, по моему мнению", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

В России происходят случаи поджогов военкоматов и полицейских участков после начала военной операции на Украине, и не исключено, что поэтому задержанные именно таким образом решили «отомстить» полицейскому, добавил Шамиль Хадулаев.

"Кавказский узел" писал о случаях поджогов зданий военкоматов и силовых структур в южных регионах России. Так, 15 июня стало известно, что в Краснодаре задержан 46-летний житель Волгоградской области, который кинул "коктейль Молотова" в здание краевого управления ФСБ.

В ночь на 15 мая произошел пожар в здании военкомата в Волгограде. По подозрению в поджоге задержан и заключен под стражу 30-летний мужчина, который, по версии следствия, поджег самодельные зажигательные устройства и бросил их через окно в помещение комиссариата.

В городе Гуково Ростовской области в ночь на 14 мая неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата и скрылся. Сотрудники военкомата потушили огонь, пострадавших не было.

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