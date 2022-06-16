Число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 13 тысяч за сутки

16 июня 2022, 11:35

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Более 13 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля была объявлена спецоперация российских военных на Украине. По данным пограничников, в Ростовскую область ежедневно приезжают от 9 тысяч до 20 тысяч беженцев. К 15 июня за сутки из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 18,5 тысячи беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 13 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Беженцы, прибывшие еще до начала спецоперации в пункты временного размещения в Волгоградской области, рассказали, что хотят вернуться домой в ближайшее время. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Некоторые жители Донбасса, находившиеся в Ростовской области в апреле, рассказали, что приехали в Россию за выплатами из-за сложной экономической ситуации, и за поездку им самим пришлось заплатить деньги частным перевозчикам.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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