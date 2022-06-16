Беженцы из Донбасса. Фото корреспондента "Кавказского узла"

16 июня 2022, 11:35

Число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 13 тысяч за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 13 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля была объявлена спецоперация российских военных на Украине. По данным пограничников, в Ростовскую область ежедневно приезжают от 9 тысяч до 20 тысяч беженцев. К 15 июня за сутки из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 18,5 тысячи беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 13 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Беженцы, прибывшие еще до начала спецоперации в пункты временного размещения в Волгоградской области, рассказали, что хотят вернуться домой в ближайшее время. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Некоторые жители Донбасса, находившиеся в Ростовской области в апреле, рассказали, что приехали в Россию за выплатами из-за сложной экономической ситуации, и за поездку им самим пришлось заплатить деньги частным перевозчикам.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 июня 2022, 11:24

  • Мотивом поджога в дагестанском селе названа неприязнь к силовикам

    Молодые люди, признавшиеся в поджоге кабинета участкового в дагестанском селе Геджух, были ранее судимы и решили таким образом отомстить полиции за контроль над ними, сообщил источник в силовой структуре. Криминальный инцидент не связан с деятельностью вооруженного подполья или военной операцией на Украине, подтвердили журналист Магомед Магомедов и член Общественной палаты Шамиль Хадулаев.

16 июня 2022, 10:21

16 июня 2022, 10:16

16 июня 2022, 09:46

  • Аналитики оценили последствия претензий Европарламента к Иванишвили

    Рекомендация Европарламента ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, указали аналитики Каха Гоголашвили и Валерий Чечелашвили. Если санкции будут введены, то они затронут лишь Иванишвили, но власти Грузии и не рассчитывают на одобрение своей заявки на вступление в ЕС, предположил Мамука Жгенти.

16 июня 2022, 09:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи