Вид на Поти. Фото пресс-службы администрации Поти

16 июня 2022, 10:16

Жители Поти потребовали запретить движение грузовиков в жилом районе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей города Поти в Грузии перекрыли улицу, потребовав от чиновников запретить движение грузовиков по ней и построить для них объездную дорогу.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая около десятка жителей города Поти на западе Грузии заблокировали въезд на территорию местного металлургического комбината. Протестующие потребовали тогда закрыть предприятие, предположив, что его работа вредит экологии. В администрации завода назвали его деятельность безопасной.

Жители Поти заблокировали улицу Палиашвили. Причиной протеста стало их недовольство движением грузовиков. По словам протестующих, большегрузы разбивают дорогу, шумят и поднимают пыль.

"У нас такая проблема уже четвертый год, ездят грузовики на больших скоростях. Нам обещали объездную дорогу, я уверен, что объездной дороги не будет ", – сказал местный житель, слова которого привел сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Участники акции протеста потребовали от чиновников запретить движение грузовиков по улице, отремонтировать дорожное покрытие и установить дорожные знаки. Однако реакции чиновников пока не последовало, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков людей, они стоят посреди улицы, действие происходит в темное время суток. Затем показана движущаяся по улице колонна грузовиков и полицейский автомобиль, который стоит на обочине дороги со включенными мигалками.

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Примечание:

"Жители села в Грузии выступили против добычи марганца", "Рабочий погиб на металлургическом заводе в Грузии", "Сотрудники завода "Набеглави" провели акцию протеста в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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