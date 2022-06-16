Ограничения на полеты в города юга России продлены

16 июня 2022, 10:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты не будут принимать и отправлять рейсы до 24 июня, сообщили в Росавиации.

Как писал "Кавказский узел", работа аэропортов в городах юга России была приостановлена примерно через неделю после начала спецоперации российских войск на Украине. С 2 марта запрет на отправку и прием рейсов был введен в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Затем возобновил работу аэропорт Ставрополя, а ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 18 июня.

Росавиация в 19-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России, на этот раз до 24 июня, пишет сегодня со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", - сообщили в Росавиации.

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