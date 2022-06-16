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16 июня 2022, 09:41

Землетрясение магнитудой 4 произошло в море рядом с Анапой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эпицентр землетрясения находился в Черном море в 50 км от берега. Оперативные группы проверили территории и объекты Анапы, жертв и разрушений нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сейсмособытие было зафиксировано сегодня в 06.50 мск. "Приборы сейсмостанции зарегистрировали толчки магнитудой 4 на глубине 10 км", - проинформировали в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Оперативные группы после землетрясения проверили территории и объекты Анапы. Жертв и разрушений нет, жалоб от населения не поступало, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 мая подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в шести километрах от центра Сочи.

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Примечание:

"Землетрясение произошло на востоке Армении", "Землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии", "Жильцы дома в Батуми после землетрясения потребовали переселить их".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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