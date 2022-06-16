Аналитики оценили последствия претензий Европарламента к Иванишвили

16 июня 2022, 09:46

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Рекомендация Европарламента ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, указали аналитики Каха Гоголашвили и Валерий Чечелашвили. Если санкции будут введены, то они затронут лишь Иванишвили, но власти Грузии и не рассчитывают на одобрение своей заявки на вступление в ЕС, предположил Мамука Жгенти.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и политических оппонентов.

11 января 2021 года Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики и из основанной им партии "Грузинская мечта". Одним из важных факторов такого решения он назвал возраст, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Иванишвили.

Вопрос санкций в отношении Бидзины Иванишвили - вопрос открытый и зависит от того, будет ли собрано достаточно доказательств версии депутатов Европарламента. Кроме того, с введением персональных санкций должны согласиться все страны Евросоюза, сказал корреспонденту "Кавказского узла" аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Не так просто ввести персональные санкции, для этого нужны серьезные материалы. Лично я не ожидаю их введения. Принятие резолюции в некотором смысле уже санкция, и это обязательно нанесет урон его бизнес-интересам. Сама резолюция не обязательна к исполнению, это рекомендация. Для введения санкций все страны Евросоюза должны поставить этот вопрос в повестку дня", – сказал он.

В контексте резолюции Европарламента отмечается, что Иванишвили неформально управляет Грузией, что создает барьеры на пути евроинтеграции, так как первое правило демократии – открытая и прозрачная власть, пояснил аналитик.

Кроме того, у Европарламента много и других замечаний к Грузии по вопросу присвоения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Грузия может получить статус кандидата, если положительных аргументов будет больше, чем замечаний. "Если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС, то можно с уверенностью сказать, что эти негативные замечания в отношении Грузии сыграли свою роль", – сказал Гоголашвили.

3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, указали в марте опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Предложение Европарламента относится не только к Иванишвили, но и к тому, что "Грузия не смогла обеспечить функционирование независимых серьезных, сильных государственных институтов", считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили. "Это указывает на проблемы в судебной сфере, проведении свободных и справедливых выборов, свободе слова и преследовании политических оппонентов", – сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что в вопросе присвоения статуса страны-кандидата в члены ЕС Грузия пользуется меньшей поддержкой, чем Украина и Молдавия. "Это уже указывает на настроение Евросоюза. В процессе принятия решения по вопросу присвоения статуса кандидата проходили обсуждения в Европарламенте по существующим проблемам в стране, которые оказывают влияние на присвоение или неприсвоение статуса кандидата", – сказал Чечелашвили.

Резолюция депутатов Европарламента указывает на то, что в будущем может возникнуть ситуация, когда введение персональных данных в отношении Иванишвили станет обязательным, но будут ли приняты санкции, во многом будет зависеть от того, продолжит ли Иванишвили свои действия, считает представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

"Если санкции в отношении Иванишвили примут, то с такой формулировкой, чтобы это не отразилось на государстве и ее народе. Примут конкретные санкции, ориентированные на то, чтобы сузить возможность Иванишвили для продолжения его действий. Депутаты Европарламента сделали внятное, четкое и строгое предупреждение. Если Иванишвили воспримет его адекватно, то он что-то изменит", – сказал Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, власти страны поступили нецелесообразно, подав заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, так как для положительного решения нет перспектив. Власти страны не выполняют рекомендации ЕС, "вместо прогресса – тотальный регресс" во всех сферах, в том числе демократии, прав человека, демократического развития институтов.

Он счел, что подача заявки властями Грузии – "повышенная планка", соответствующая надеждам жителей страны. Однако в действительности власти ожидают отрицательного ответа на заявку, исходя из своего пророссийского внешнеполитического курса, чтобы указать жителям, что в отличие от Евросоюза, Россия не отказывается от Грузии, предположил Мамука Жгенти.

"Это та политика и тактика, которую "Грузинская мечта" проводит с 2013 года, ее демонстрирует и то, что Иванишвили перевел ориентир грузинской экономики на российский рынок. Иванишвили не может открыто сказать, что Европа ему не нужна, и Грузия идет к России, но он все готовит для этого", – сказал эксперт.

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