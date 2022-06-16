Рассуждения МВД Дагестана о публичных извинениях вызвали споры в сети

16 июня 2022, 06:47

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Публичные извинения уместны в тех случаях, когда человек не только нарушил закон, но и при этом публично пренебрег общественным мнением, заявило МВД Дагестана в своем Telegram-канале. Часть пользователей выступила против практики публичных извинений, а их оппоненты согласились с мнением ведомства.

Вечером 15 июня в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео с молодым человеком, который дает пояснения на камеру о совершенном им нарушении. При этом на вопрос, почему молодой человек спрятал машину дома, он ответил: "я не спрятался, просто дома был". На другом видео он пояснил, что выехал на тротуар, желая объехать пробку, что не имеет водительского удостоверения и призвал "не совершать его ошибку".

В подписи к ролику речь идет о публичных извинениях. "Вы часто пишите и говорите о так называемых "извинениях". Так вот они всегда касались и касаются исключительно таких фактов! Никаких других. Когда человек не просто нарушил, а публично пренебрёг общественным мнением и правилами. За любое нарушение или преступление есть свое, предусмотренное законом, наказание, и это не подлежит обсуждению. Но, если человек нарушает осознанно, умышленно, публично, демонстрируя свое неуважение к окружающим, откровенно хвастает этим, мол "ну и что мне за это будет". То одуматься и принести свои извинения тем же окружающим, перед которыми хвастал своей мнимой дерзостью – решение вполне разумное", – сказано в подписи к ролику.

К 06.35 мск 16 июня эта публикация в Telegram-канале МВД по Дагестану, на который подписаны около 55 тысяч пользователей, набрала 107 отметок с реакцией пользователей и 306 комментариев. Часть их авторов выступила против публичных извинений.

"Мне вообще всё равно на него, он меня этим никак не задел. Но меня больше всего раздражает – это когда таких простых ребят вы ловите, там молодцы, а других, у которых дорогие машины и хорошие связи, вы не замечаете" – написал пользователь с ником Хозяин Хозяин.

"Какая разница как он ездит? Если нарушил, накажите по закону, что за детский сад снимать на камеру и показать все на всю страну? Кроме как у нас в республике видео с извинениями еще где-нибудь снимают?" – спросил пользователь Ams.

"Ни в одном регионе России еще не слышал и не видел, чтоб нарушитель извинялся", – заявил Шамиль Саидов.

"А по итогу то что? Штраф? Машину забрали? Права забрали? Побили или просто хайп поддержали? Нормально новости пишите, мне зачем его видео, извинился он или нет?" – задался вопросами пользователь Ahiles3005.

"Ок, нарушил, выпишите протокол. В чем прикол вот так вот снимать? И какая разница тому сотруднику, который снимал, какие были у него личные проблемы. Видя молодого человека, пытается надавить", – считает пользователь с ником М.

"Извинистан какой-то", – отметил пользователь с ником Тот Самый.

Другие комментаторы поддержали практику публичных извинений.

"Нет ничего постыдного если осознал и извинился, стыдно когда вот так", – считает Патрик.

"Всё правильно делаете и желательно чаще хамов надо на место ставить", – заявил Adriano.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа: в частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки в своем Instagram, хотя подписчики осуждали эту практику. Подробности о ней можно узнать из справки "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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