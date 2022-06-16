Лайнер компании "Россия", фото: пресс-служба АК "Россия".

16 июня 2022, 05:30

Аэропорт Сочи запускает прямой рейс в Дубай

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять полеты с 1 июля четыре раза в неделю. Продажа билетов на рейс Сочи-Дубай уже открыта.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. По словам сотрудников аэропорта, 40-60% мест на международных рейсах занято пассажирами, которые прилетели из других регионов России. Из аэропорта выполняются рейсы по восьми международным направлениям.

После начала спецоперации на Украине была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 18 июня. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С 1 июля авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Сочи в Дубай. Обслуживать направление будут самолеты Sukhoi SuperJet 100, сообщает пресс-служба «Аэрофлота» в своем телеграм-канале.

По данным Ассоциации туроператоров России, рейсы запланированы четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Сочи в 0.15, прибытие в Дубай – в 5.00 по местному времени. Время в пути – 3 часа 45 минут. Обратный вылет в 6.10, прилет в Сочи в 9.05 по московскому времени, - говорится в сообщении.

Уточняется, что продажа билетов на рейс Сочи-Дубай уже открыта.

Перелет в одну сторону обойдется от 15 256 рублей на человека, за билет с багажом придется отдать на 3 тыс. рублей больше. В июле перелет из Сочи в Дубай туда-обратно – от 20 тыс. рублей, с багажом – от 25 тыс. рублей, сообщает 15 июня издание «Кубанские новости».

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Примечание:

"Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "Отменены авиарейсы из Сочи в Ташкент", "Авиакомпании открывают рейсы в Баку из Сочи и Новосибирска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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