Росимущество вмешалось в земельный конфликт жителей Совхозного с фермером

16 июня 2022, 03:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление Росимущества по Кабардино-Балкарии обратилось в Арбитражный суд республики с просьбой признать недействительными договоры аренды земли с крестьянско-фермерским хозяйством в районе села Совхозное Зольского района.

Как писал "Кавказский узел", в апреле обострился конфликт между жителями села Совхозного Зольского района и арендаторами окрестных земель. Сельчане препятствуют арендаторам, не допускают их к работе, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли. Чиновники в ответах на обращения подтверждают незаконность использования земель, но не называют сроки передачи земли из федеральной в муниципальную собственность, пожаловались они. 20 и 21 мая вопреки протестам местных жителей началась подготовка полей к севу около села Совхозного. Силовики пригрозили преследованиями за попытки помешать арендаторам земель, рассказали сельчане.

Управление Росимущества Кабардино-Балкарии обратилось в Арбитражный суд республики, следует из сообщения от 15 июня на сайте суда. Управление попросило признать недействительным договоры аренды от 15 июня 2006 года, заключённые между местной администрацией Совхозное и КФХ «Алина», а также истребовать из незаконного владения фермерского хозяйства в пользу Росимущества земельные участки, говорится в сообщении.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечена местная администрация Зольского района, а также еще один глава крестьянско-фермерского хозяйства "Алина".

Росимущество попросило суд истребовать у ответчиков, а также от местной администрации Зольского муниципального района договор аренды от 15.06.2006 №8 с приложениями и дополнительными соглашениями, а также документы, свидетельствующие о внесении КФХ «Алина» платы за аренду земельных участков.

Суд возбудил производство по делу, предварительное судебное заседание назначено на 13 июля.

Администрация Зольского района на обращение жителей села ответила, что спорные участки находятся в пользовании КФХ «Алина» на правах аренды, который с хозяйством сроком до 2055 года заключил бывший глава администрации селения Совхозное. Между тем, "при постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности земель, находящихся в пользовании РФ в границах сельского поселения Совхозное, между ТУ Росимущества по Кабардино-Балкарии и КФХ «Алина» не было заключено соглашение о смене арендодателя в соответствии с ГК РФ. В данный момент земельные участки, находящиеся у КФХ «Алина», входят в состав земель, принадлежащих РФ, от имени РФ распоряжение земельными участками осуществляет территориальное управление Росимущества по Кабардино-Балкарии", - говорится в ответе администрации Зольского муниципального района, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

На основании распоряжения Росимущества от 16 февраля 2021 года был объявлен аукцион по продаже права аренды земельного участка площадью более 217 гектаров. Однако КФХ «Алина» обратилось в Управление Федерально антимонопольной службы (УФАС) по Кабардино-Балкарии с жалобой на нарушение своих прав Росимуществом. УФАС признало его жалобу обоснованной и аукцион был отменен, так как "договор от 15.06.2006 года является действующим до 2055 года", - указано в ответе.

Напомним, жители села Совхозного ранее требовали выделить им землю без аукциона. Просьбу они объясняли бедственным положением и отсутствием денег для участия в торгах. Глава села Заурбек Махов ссылался на требование закона проводить аукцион, однако позже ушел в отставку. В октябре 2020 года представители нескольких общественных организаций Кабардино-Балкарии направили письмо прокурору республики с просьбой обратить внимание на нарушение земельного законодательства в Совхозном.

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