Защита сочла недоказанной вину ингушского активиста Мякиева

16 июня 2022, 01:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вина ингушского активиста Багаудина Мякиева, осужденного на 1,5 года колонии по делу о применении насилия к сотрудникам Росгвардии на митинге в Магасе, ничем не подтверждена, основные доказательства в деле не были представлены в суде, заявил адвокат. Защита обжалует приговор, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Железноводский горсуд признал Багаудина Мякиева виновным в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на митинге в Магасе и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Мякиев ранее отбыл по этому делу срок на четыре месяца больше, а значит, может претендовать на компенсацию, считает адвокат.

Багаудин Мякиев 20 февраля 2020 года был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания. 18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Дело 9 февраля поступило на новое рассмотрение в Железноводский горсуд.

На первой части заседания в Железноводском горсуде 15 июня состоялись прения сторон, после чего подсудимый выступил с последним словом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

"Прокурор выступил и сказал, что вина Мякиева подтверждается исследованными доказательствами по делу - протоколами следственных действий, оглашенными показаниями потерпевших и свидетелей, экспертизой. То есть он просто перечислил доказательства, объявил обвинение и попросил приговорить Мякиева - в связи с тем, что, по мнению прокурора, его вина была полностью доказана - к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. После этого выступил я и попросил оправдать Мякиева в связи с тем, что его преступление не доказано, и основные доказательства, улики по делу отсутствуют - они не были ни представлены в суд, ни исследованы", - сказал адвокат.

Аушев пояснил, что имеет в виду как вещественные доказательства, пропавшие из дела, так и потерпевших и свидетелей, которые в суде не допрашивались. "Были оглашены их письменные показания, взятые на этапе следствия, и это было сделано в нарушение закона. Нет такого основания, которое привел суд в пользу их (письменных показаний) оглашения. Судья сказала, что суд предпринял все возможные действия для доставки потерпевших и свидетелей, но доставить не получилось, поэтому прокурор огласит их письменные показания. Но такого основания нет для оглашения письменных показаний. Есть основание - неустановление места нахождения потерпевшего или свидетеля. Но дело в том, что эти люди, согласно справке, которую само же обвинение представило, находятся в командировке. То есть их местонахождение известно. Соответственно, оснований для оглашения письменных показаний у суда не было, но суд их все равно огласил", - сказал адвокат.

10 июня в суде не были представлены вещественные доказательства - куртка и шапка Багаудина, по которым он якобы был опознан потерпевшими. В связи с невозможностью исследовать вещественные доказательства был проведен допрос обвиняемого. На заседании 17 мая прокурор заявил, что местонахождение росгвардейцев, в нападении на которых обвинен ингушский активист Мякиев, выяснить не удалось. Судебное следствие регулярно объявляет о неявке потерпевших, чтобы вынудить защиту отказаться от их допроса, предположил Мякиев.

Аушев подчеркнул, что таким образом было нарушено право на защиту. "При оглашении письменных показаний, взятых на этапе следствия, мы не можем задать вопросы этим потерпевшим и свидетелям. Их допрашивал следователь, и он допрашивал их так, как ему было надо, чтобы обвинить Мякиева. А мы свое право на защиту не смогли реализовать, не смогли задать им свои вопросы, которые, возможно, подтвердили бы непричастность Мякиева. Нам этого не дали сделать", - пояснил он.

По мнению адвоката, эти протоколы допросов, полученные в ходе следствия, "нельзя класть в основу приговора, нельзя использовать". "Соответственно, нет протоколов допросов. Вещественных доказательств тоже нет [...] Строится обвинение на одних косвенных уликах. А на косвенных уликах оно строиться не может. Должны быть прямые доказательства. В нашем деле их нет", - сказал Аушев.

Единственное объективное доказательство, исследовавшееся в суде - видеозапись с митинга - говорит в пользу Мякиева, отметил адвокат. "Экспертиза этой видеозаписи постановила, что идентифицировать Мякиева на этом видео не представляется возможным", - пояснил он.

"Я сказал им в последнем слове, что я невиновен", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Багаудин Мякиев.

"Мне судом не предоставлено право на состязательность, (не обеспечена) очная ставка, (возможность задать) вопросы свидетелям и потерпевшим, которых назначило следствие", - сказал активист в последнем слове, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Показания в протоколах считаю фиктивными", - заявил в суде Мякиев.

После окончания первой части заседания судья ушла в совещательную комнату на три часа, после чего огласила приговор. Она признала Мякиева виновным по статье о применении насилия к представителю власти, не опасного для его жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), а также то, что активист при этом руководствовался мотивом политической вражды.

Наказание - 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима - оказалось меньше, чем ему назначили в первый раз, поэтому защита будет добиваться возмещения морального вреда за "пересиженные" четыре месяца, сказал Аушев.

Адвокат также заявил, что они будут обжаловать приговор. "Мой подзащитный не признает свою вину и считает себя невиновным, а суд признал его виновным. Мы будем обжаловать приговор в дальнейшие инстанции", - сказал он.

"Я считаю приговор незаконным, я невиновен, никого я не бил", - прокомментировал решение суда Мякиев.

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