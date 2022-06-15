Житель Армавира арестован по делу о финансировании терроризма

15 июня 2022, 17:25

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По делу о содействии терроризму арестован 34-летний житель Армавира, обвиняемый в отправке более 45 тысяч рублей сирийским боевикам.

Следствие по материалам управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Армавира, ему предъявлены обвинения в содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). По данным следствия, в июне-августе 2014 года, армавирец отправил более 45 тысяч рублей со своей банковской карты представителям незаконных вооруженных формирований на территории Сирии, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

"Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 декабря 2021 года Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении принявшей ислам уроженки Кубани Ольги Петровой, признав ее виновной в финансировании терроризма и назначив ей лишение свободы сроком на семь лет в колонии общего режима. Ольга Петрова и ее защита утверждали, что указанные в деле переводы она совершала поставщику товаров народной медицины. Адвокат заявлял, что само дело основано на показаниях осужденного за причастность к содействию террористической деятельности Сагида Казимагомедова, заявившего о давлении, но суд не принял это во внимание.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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