15 июня 2022, 17:25

Житель Армавира арестован по делу о финансировании терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По делу о содействии терроризму арестован 34-летний житель Армавира, обвиняемый в отправке более 45 тысяч рублей сирийским боевикам.

Следствие по материалам управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Армавира, ему  предъявлены обвинения в содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). По данным следствия, в июне-августе 2014 года, армавирец отправил более 45 тысяч рублей со своей банковской карты представителям незаконных вооруженных формирований на территории Сирии, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

"Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Комментариев обвиняемого или  его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 декабря 2021 года Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении принявшей ислам уроженки Кубани Ольги Петровой, признав ее виновной в финансировании терроризма и назначив ей лишение свободы сроком на семь лет в колонии общего режима. Ольга Петрова и ее защита утверждали, что указанные в деле переводы она совершала поставщику товаров народной медицины. Адвокат заявлял, что само дело основано на показаниях осужденного за причастность к содействию террористической деятельности Сагида Казимагомедова, заявившего о давлении, но суд не принял это во внимание. 

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители пяти регионов юга России задержаны по делу о финансировании терроризма", "Жительница Кубани обвинена в ложном сообщении о теракте", "Брат и сестра из Кабардино-Балкарии осуждены за финансирование терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 июня 2022, 16:46

  • Противники Пашиняна провели шествие в Ереване

    Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении, провели шествие в центре Еревана, перекрыв движение по городской улице. Акции протеста будут продолжены, заверили оппозиционные депутаты.

15 июня 2022, 15:55

  • Реакция на граффити со знаком Z стала месседжем властей Азербайджана

    Информацией о задержании жителя Баку, подозреваемого в нанесении граффити с буквой Z на стене памятника культуры, власти Азербайджана подчеркнуто дистанцировались от поддержки российской военной операции на Украине, указали политобозреватель Тофиг Тюркель и общественный деятель Бахтияр Гаджиев. Публичная демонстрация знака Z стала прецедентом в столице Азербайджана, сообщили они.

15 июня 2022, 15:12

  • Военный из Ростовской области погиб на Украине

    Старший прапорщик Виктор Лихошва погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Волгодонска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель 24 уроженцев Ростовской области.

15 июня 2022, 14:14

15 июня 2022, 13:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи