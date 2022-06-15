Дело о нападении на пенсионера в Ставрополе дошло до суда

15 июня 2022, 13:59

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Передано в суд дело студента, обвиненного в избиении пожилого мужчины в Ставрополе, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", студент Северо-Кавказского федерального университета в апреле был объявлен в розыск за нападение на пенсионера в Ставрополе, дело расследовалось по статье о хулиганстве. Пользователи дагестанских пабликов осудили нападение на пожилого мужчину.

Видео происшествия в Ставрополе было опубликовано в соцсетях. На нем видно, как две машины с включенной музыкой и без номеров едут по пешеходному бульвару, где гуляют люди, стоят лавочки. "Ты куда едешь, ты куда едешь?" - начал возмущаться пожилой мужчина, который находился на бульваре. Водитель первой машины вышел и ударил мужчину. После этого к конфликту подключились другие находившиеся рядом люди, они пытались вступиться за мужчину. Нападавший сел в машину и уехал после того, как прозвучало слово "полиция". Второй машины к этому моменту уже не было, следует из видео, опубликованного 11 апреля в Telegram-канале "Нетипичный Ставрополь".

Прокуратура Ставрополя направила в Промышленный районный суд уголовное дело о нападении на пенсионера. 21-летний житель соседней республики обвиняется в хулиганстве с применением насилия (часть 2 статьи 213 УК России), сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек вечером 11 апреля ехал на автомобиле без номеров по пешеходному бульвару в Ставрополе и "в ответ на сделанное ему замечание проявил агрессию". "[Он] осуществил наезд на пенсионера и провез его таким образом около одного метра, угрожая его жизни и здоровью, после чего, выйдя из автомобиля, нанес один удар рукой в область головы мужчины", - сказано в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, обвиняемый был задержан 24 апреля, он находится под стражей.

Прокуратура не называет имени обвиняемого. По данным ГТРК "Ставрополье", его зовут Карим Беков.

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