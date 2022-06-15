Отменено требование тестов на COVID-19 при въезде в Грузию

15 июня 2022, 12:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для въезда в Грузию туристам больше не требуется предъявлять справку о вакцинации от коронавируса или результат ПЦР-теста, объявило правительство страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта в Грузии отменили требование о ношении масок на открытом воздухе, а со 2 мая - в закрытых помещениях. Власти также перестали ежедневно обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом, сославшись на улучшение эпидемической ситуации в стране.

Правительство Грузии освободило туристов и граждан страны, прибывающих из-за границы, от необходимости предоставлять документ о прививке от коронавируса или результат ПЦР-теста. "Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс прохождения вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа до визита при пересечении границы в Грузии", - процитировало постановление издание "Грузия-Online".

До сих пор действовало правило, согласно которому, если у иностранца, въезжающего в страну, не было результатов теста или сертификата о вакцинации, ему следовало пять дней провести в карантине, напомнило агентство "Новости-Грузия".

С 6 по 12 июня в Грузии выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Выздоровели 546 пациентов, проинформировало агентство.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами, также есть возможность въехать в страну через сухопутные границы. Грузия открыла сухопутные границы для туристов еще год назад. С 14 мая 2022 правительство РФ отменило коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией. Из России в Грузию теперь опять свободно можно въехать через Верхний Ларс. Основания в виде ВНЖ, работы, обучения или лечения более не требуются, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".