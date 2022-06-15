Добровольцы из Чечни отказались от жалоб после беседы с Даудовым

15 июня 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов провел беседу с добровольцами, которые пожаловались Кадырову на отказ в выплатах и медпомощи после возвращения с Украины. Авторы жалобы заявили, что не имеют претензий, следует из видеосюжета ЧГТРК "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июня блогер Хасан Халитов в своем Telegram-канале опубликовал видео с обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову двух мужчин, которые назвали себя добровольцами, прибывшими из зоны спецоперации на Украине. Они пожаловались на то, что по возвращении их лишили социальной помощи и отказали в лечении. Один из мужчин пожаловался, что ему после отъезда на Украину приостановили выплату пенсии по инвалидности.

Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека. В это число входят 1794 бойцов из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов провел встречу с авторами видеообращения, которые пожаловались ранее на кадрах видеообращения на то, что их лишили выплат. При этом оказалось, что жаловались не два добровольца, а четверо, сообщила ЧГТРК "Грозный" в видеосюжете, опубликованном минувшей ночью на странице телеканала в Instagram*.

Далее на кадрах видео показан Даудов и четверо мужчин. Все они сидят за столом в кабинете. С одной стороны за столом сидит Даудов, четыре мужчины – напротив него. Спикер парламента Чечни ведет с ними разговор на чеченском языке.

Один из героев ролика ранее пожаловался, что ему отказали с лечении, но умолчал, что травму получил несколько лет назад при ДТП. Врачи согласились ему оказать лечение, но он так и не сдал анализы. При этом журналистам ЧГТРК "Грозный" мужчина рассказал, что во время спецоперации ранений не получал, заявил автор видеосюжета.

Второй автор обращения жаловался, что ему прекратили начислять пенсию с 10 марта – с даты начала действия контракта. При этом он не учел, что выплата пенсии приостановилась на время действия контракта – на три месяца. "То есть, пенсию свою он получит в конце этого месяца", – сказано в сюжете телеканала.

Третий участник видеообращения – житель Москвы Николай Либа – ранее жаловался на отсутствие выплат. Сослуживцы из Чечни ему ранее рассказали о получении выплат по 100 тысяч рублей, которые до Николая так и не дошли. Но сослуживцы не учли, что эти деньги были пожертвованы фондом имени Ахмата Кадырова в честь священного месяца Рамадан. Сам Николай Либа на кадрах видео заявил, что претензий не имеет, отметил автор репортажа.

Четвертый участник видеообращения, который также жаловался на отказ в медпомощи, тоже отказался от жалоб. "Оказалось что для диагностики его направили в одну из больниц Владикавказа, после которой он не обратился ни в одну из больниц Чеченской Республики", – сказал автор сюжета.

К 12.00 мск 15 июня это видео на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*, на которую подписаны около 993 тысяч пользователей, набрало 1809 просмотров и 397 комментариев. Большая часть их авторов выступила на стороне властей Чечни и раскритиковала авторов видеообращения.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что власти Чечни будут оказывать давление на авторов видеообращения, так как это может негативно повлиять на кампанию по привлечению добровольцев для участия в спецоперации на Украине. "Этого не произойдет, поскольку сейчас властям Чечни нужны новые добровольцы. Давление на этих людей повлияет на агиткампанию по сбору и отправке добровольцев на Украину ", – сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина.

Схожее мнение также высказал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Не думаю, что это видео станет поводом для давления на этих людей. И извинений от них ожидать не стоит [...] Чтобы потенциальных добровольцев не отпугнуть, ничего подобного не будет. Наоборот, возможно, что все их просьбы будут выполнены, и это будет сделано публично, чтобы все увидели и выразили желание стать добровольцами. Ведь властям всегда нужны люди, готовые воевать", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

На несбывшийся прогноз аналитиков обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником joe_kub #. "В данном конкретном случае уважаемые наши аналитики ошиблись. Причем жестко. Этих самых "добровольцев" уже "вызвали на ковер", и с ними провели "разъяснительно-профилактическую работу". Может даже немного "электрофорезом" (так в Чечне пытку током называют, черный юмор). <…> Так что оснований надеяться на то, что после этого видео к "добровольцам" будет более лояльное отношение, нет. А кто попробует выразить недовольство, тут же потащат с публичными извинениями на ТВ", – написал читатель в комментарии к материалу "Аналитики спрогнозировали лояльное отношение к добровольцам после жалобы Кадырову".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.