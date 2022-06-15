Жители села под Астраханью пожаловались на проблему с общественным транспортом

15 июня 2022, 08:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 150 жителей села Яксатово под Астраханью провели сход, на котором потребовали от властей решить проблему с общественным транспортом. По словам сельчан, автобусы до Астрахани ездят с перебоями. Руководители транспортных предприятий, которые присутствовали на сходе, пожаловались, что около месяца не смогут выходить на маршрут, так как у них не продлены сроки разрешений из-за бюрократии чиновников.

Сегодня в 06.00 мск у остановки общественного транспорта в микрорайоне "Юность" в селе Яксатово, расположенного в 25 километрах от Астрахани, собралось около 150 жителей из числа постоянных пассажиров маршрутных автобусов малого класса №108, следующих в центр Астрахани. 20 маршруток стояли недалеко от остановки. Перевозчики сообщили собравшимся, что "из-за бюрократических проволочек им не продлили карты" – свидетельства на осуществление межмуниципальных перевозок. Как долго продлиться простой, перевозчики объяснить людям не смогли. Многие пассажиры стали ловить попутные машины, заказывать такси. К 06.30 мск у остановки проблему обсуждали уже около 50 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Житель села Яксатово Иван Горбунов рассказал, что его дочь учится в городской школе, вторая дочь-студентка также каждый день ездит в вуз в Астрахань. Жена – инвалид второй группы. Два раза в неделю она вынуждена посещать городскую поликлинику. Иван один обеспечивает семью, работает в Астрахани. То есть вся семья пользуется автобусом ежедневно, так как в селе Яксатово нет ни поликлиники, ни школ. По словам Горбунова, почти все селяне ежедневно ездят в Астрахань на маршрутках.

"Вывесили объявление, что 15 июня заканчиваются карты. Мы позвонили в министерство транспорта, нас там успокоили. С нами общался лично Налимов. Сказал: не переживайте, проблем не будет. Мы спросили: куда обращаться, к губернатору? Он сказал – никуда не надо обращаться, успокоил. Сегодня вышли на остановку – 20 маршруток стоят, перевозчик говорит, везти не может. Через горячую линию дозвонились в министерство (транспорта), нам там говорят, что Налимов уволился на прошлой недели", – сказал Горбунов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Горбунова, сотрудники министерства транспорта на сход не явились. "Что за отношение к людям? Это власть? Люди ловят попутные машины, пытаются уехать. У меня у дочери сегодня экзамен. Нанял такси за 250 рублей", – пожаловался Горбунов.

Житель села Яксатово Евгений Левин рассказал, что работает в Астрахани снабженцем на флоте. Жена – индивидуальный предприниматель, малолетние дети ездят в школу в соседнее село Карагали, пользуются маршрутками, так как школьного автобуса нет. По словам Евгения, из-за отсутствия маршрутных автобусов люди с сегодняшнего дня вынуждены нанимать такси. Расценки с утра доходят до 500 рублей. Евгений отметил, что при зарплате в 30 тысяч рублей не может позволить себе "такую роскошь".

"Работодатель из-за одного меня не будет транспорт сюда отправлять. Основной семейный заработок на мне. Бездействуют власти. Этот вопрос давно возник. Время у них [у сотрудников министерства транспорта] на решение было. Но они ничего не сделали. Маршрутки не едут, сказали, карты сегодня закончились", – сказал Евгений Левин корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна местная жительница Фая также выразила свое возмущение остановкой работы общественного транспорта. "Дети у всех в школу ездят в Астрахань. Люди у нас в селе все в Астрахани работают. Почему губернатор об этом безобразии ничего не знает? Как людям в город добираться? Для нас это жизненно важно!" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Перед собравшимися выступил предприниматель Дамир Булатов, который владеет 20 автобусами малого класса. Он выполняет перевозки пассажиров в южном направлении до Камызяка протяженностью более 25 километров. На этом маршруте также работает на одной машине предприниматель Рустам Ишмухамедов. Дамир Булатов разъяснил участникам схода суть проблемы.

По его словам, перевозчики неоднократно обращались в региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области о неправильности принятия ими режима работы перевозчиков на межмуниципальных маршрутах.

"Нам обещали [решить этот вопрос], нас обманули, и мы пропустили сроки обжалования в суде. Так как мы сроки пропустили, суды просто отказали [нам], так как пропущены сроки, а по существу дело никто не рассматривал", – сказал Булатов.

Как оказалось, в реестре регионального министерства транспорта значится 114 маршрутов, которые выполняют межмуниципальные перевозки пассажиров. На этих маршрутах работают 503 автобуса малого класса. По различным "бюрократическим причинам" региональное министерство транспорта не продлило многим перевозчикам свидетельства на выполнение межмуниципальных перевозок, которое раньше им выдавалось на пять лет. По словам Дамира Булатова, в его свидетельстве был указан "регулируемый тариф", то есть по городу он возил пассажиров за 21,5 рублей, в то время как его городские конкуренты осуществляли перевозки по "нерегулируемому тарифу" за 30 рублей.

"Ни дотацию, ни компенсацию мы [межмуниципальные перевозчики] ни копейки не получали [от министерства транспорта]», – подчеркнул перевозчика.

Булатов также рассказал, что обращался с заявлениями о продлении свидетельства в областное министерство транспорта несколько раз – в сентябре 2021 года. Он пытался объяснить чиновникам, что в декабре 2021 года у перевозчиков восьми пригородных маршрутов заканчивается срок действия карт. Следующие карты заканчиваются в феврале, марте и в апреле 2022 года. Последний поток заканчивается 15 июня. По его словам, он напоминал сотрудникам областного министерства транспорта, что они с 2019 года "не принимают документ планирования", который требует Федеральный закон ФЗ-220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом" – основной документ, регулирующий эти вопросы.

"Если эти маршруты считаете регулируемыми, то забивайте тариф, согласно ФЗ-44 ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), объявляйте торги на эти маршруты. Если денег в бюджете нет, а их там нет, тогда вы переводите наши маршруты на нерегулируемые (тарифы) в документ планирования, объявите торги и, если не успеваете по торгам, объявляйте публичку на 180 дней – мы временно так работаем, а вы в это время проводите конкурсы", – описал свои доводы в письмах чиновникам Дамир Булатов.

В областном министерстве транспорта его доводы не услышали. 31 декабря 2021 года чиновники продлили просроченные карты перевозчиков до 29 июня. Те, что закончились в марте были продлены на три месяца, те, что закончились в апреле – на два месяца. Но тут вмешались надзорные органы: по рекомендации областной прокуратуры Антимонопольная служба возбудила административные дела против министерства транспорта.

"Теперь наш последний поток, который закончился вчера [закончились карты], они [сотрудники министерства транспорта] могли бы также продлить, но не могут этого сделать, потому что на них будет уголовное дело возбуждено. Тупик", – посетовал Булатов.

Он сообщил, что за последний месяц трижды обращался в профильное министерство – 28 мая, 6 июня, 10 июня – с просьбой решить проблему. Но ответа так и не добился. В пятницу 10 июня он встретился с региональным министром транспорта, тот обещал, что во вторник 14 июня он примет решение. Но совещание, продлившееся до вечера 14 июня, оказалось бесплодным.

"Сегодня утром ставим машины. Мы готовы возить людей, но нам нельзя. Минимум месяц на нашем маршруте некому будет возить пассажиров", – посетовал Дамир Булатов.

Кавказский узел направил запрос в министерство транспорта Астраханской области с просьбой сообщить о причинах прекращения работы автобусов малого класса на 114 межмуниципальных маршрутах и сроках решения проблемы, а также о количестве "закрываемых" маршрутах в регионе.

Сход пассажиров и перевозчиков в селе Яксатово продлился около часа. Многие участники схода наняли такси и уехали в Астрахань. Полиция на сходе не присутствовала. Представители властей к возмущенным гражданам так и не вышли, передал корреспондент "Кавказского узла".

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