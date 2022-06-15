Мать брошенного на улице в Северной Осетии ребенка объявлена в розыск

15 июня 2022, 04:30

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Полицейские ищут женщину, чей новорожденный мальчик был найден в кустах в Дигорском районе Северной Осетии.

По данным полиции, ребенок был найден ночью 12 июня в городе Дигора.

О том, что в кустах на бетонной плите лежит завернутый в плед ребенок, сообщил местный житель, информировало 14 июня МВД по Северной Осетии на своем сайте. Полицейские самостоятельно доставить младенца в приемный покой райбольницы, врачи установили, что ему едва исполнилось три-четыре дня, говорится в сообщении.

Мальчик находится под присмотром медиков, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители разыскивают его мать, сообщила полиция.

"Кавказский узел" также писал, что в январе тело новорожденной девочки было найдено в земле неподалеку от гостиницы в Нефтекумске. В убийстве младенца заподозрена мать, сообщили следователи.

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