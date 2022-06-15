Работники заводов "Боржоми" пожаловались в суд на нарушение своих прав

15 июня 2022, 00:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бастующие работники "Боржоми" попросили суд обязать руководство компании улучшить условия труда на заводах и восстановить на работе уволенных сотрудников, сообщил лидер профсоюзов Гиоргий Диасамидзе.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил, что правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены. 13 июня владельцы заводов "Боржоми" объявили о передаче пакета акций и контроль над IDS Borjomi International правительству Грузии. Это позволит возобновить работу заводов, работники которых продолжают забастовку, сообщили представители компании. Кабмин Грузии получит акции безвозмездно, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление.

Cегодня забастовка и блокировка входов на заводы №1 и №2 "Боржоми" продолжилась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер профсоюзов Гиоргий Диасамидзе.

Он также сообщил, что в городской суд Ахалциха 14 июня был подан иск к руководству "Боржоми". "Мы с надеждой восприняли вчерашнее (от 13 июня) заявление премьера Гарибашвили о том, что государство входит в аппарат управления заводами, но пока с нами никто не связывался. Мы продолжаем отстаивать свои права", - подчеркнул Диасамидзе.

После того, как основатель контролирующей заводы Боржоми "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции из-за ситуации на Украине, у компании, разливающей минеральную воду, обострились проблемы. 29 мая 2022 года заводы приостановили работу, уволили десятки сотрудников и сократили зарплату остальным. Работники "Боржоми" с этим не согласились, объявили забастовку и проводят протесты. О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Боржоми".

Бастующие говорят, что, если работа не будет возобновлена, "Боржоми", "Ликани" и "Цкали Бакуриани" скоро исчезнут с прилавков, отметил лидер профсоюзов.

Юридический отдел конфедерации профсоюзов подготовил иск о защите прав сотрудников IDS Borjomi, а аппарат народного защитника расследует жалобы на дискриминацию в их отношении, сказал Диасамидзе.

Руководство компании IDS Borjomi выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия труда, оказывается давление, сообщили 9 июня участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария. Она пообещала расследовать жалобы рабочих на дискриминацию.

Он также рассказал, что протестующие рели не проводить запланированный на 14 июня митинг у Дома правительства в Тбилиси после того как узнали, что государство стало совладельцем компании. "Мы попросили встречу с представителями власти. Они согласились. Теперь мы ждем проведения встречи", - процитировал его ТАСС.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили провел 14 июня брифинг, на котором объяснил, что акции правительству страны были переданы, чтобы "предприятие могло полноценно работать, что подтверждают банки-кредиторы", сообщило агентство "Грузия-онлайн".

Он подчеркнул, что "правительство провело консультации с посольствам и стратегическими партнерами, чтобы государство в результате сделки не взяло на себя таких обязательств, которые могли бы вызвать проблемы". По его словам, компания IDS Borjomi International безвозмездно передаст 7,73% компании.

Давиташвили пояснил, что, согласно новой схеме перераспределения акций, государство может установить полный контроль над компанией. Министр подтвердил, что правительство намерено помочь местным жителям, работающим на заводах по розливу минеральной воды в Боржоми, которые "уже довольно сильно пострадали от введения санкций" против компании.

Правительство Грузии будет представлено в Совете директоров одним директором с правом голоса, который будет главой совета и будет играть ведущую роль, а также еще одним директором-наблюдателем, сказал министр.

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