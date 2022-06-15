Аналитики спрогнозировали лояльное отношение к добровольцам после жалобы Кадырову

15 июня 2022, 03:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Добровольны, пожаловавшиеся Кадырову на проблемы с выплатами и медпомощью после возвращения с Украины, пошли на риск от безысходности, считают кавказовед Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина. По их мнению, в условиях, когда Чечне нужны новые добровольцы, мужчинам окажут поддержку. Добровольцы не могут претендовать на льготы для участников спецоперации из числа военных, указал юрист Артем Мугунянц.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев, приехавших в Чечню из разных регионов России, на Украину для участия в военной спецоперации. Бойцы экипированы за счет фонда имени Кадырова, уточнил он. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в тот же день озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов - 8172 человека. В это число входят 1794 бойцов из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни.

Добровольцы из Чечни пожаловались Кадырову на проблемы с выплатами и медпомощью

13 июня блогер Хасан Халитов в своем Telegram-канале опубликовал видео с обращением к Рамзану Кадырову двух мужчин, которые называют себя добровольцами, прибывшими из зоны спецоперации на Украине. Они жалуются на то, что по возвращении их лишают социальной помощи и отказывают в лечении. Один из мужчин пожаловался, что ему после отъезда на Украину приостановили выплату пенсии по инвалидности. Видео с обращением к Кадырову опубликовано также в Telegram-канале и Youtube-канале движения 1ADAT (в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России), где приводится перевод слов мужчин с чеченского на русский язык в виде субтитров. Записанные на видео мужчины называют Кадырова падишахом, произносят популярный в Чечне слоган «Ахмат-сила», оправдываются за возвращение с Украины и обещают «подлечиться и вернуться туда».

Комментаторы предположили, что вскоре за жалобой добровольцев последуют их извинения. "В ближайшее время ждем их в телевизоре с покаянием что их шайтан попутал", - написал пользователь м м в обсуждении видео в сообщении Telegram-канала Халитова. "Думаете, вас положат на лечение? Завтра извиняться будете", - отметил тут же Байсангур. "Ждём извинений", - поддержал его Asensi Asensi. "Их заставят извиняться, так опустят, скажут, мол, клевещут", - предположил KoK De.

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Авторы видео пошли на риск из-за безысходности

Записавшие обращение к Кадырову уроженцы Чечни пошли на риск, уверен президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. «Люди, делая такое публичное обращение, понимают, что идут на риск. Именно по этой причине тон обращения крайне мягкий. Такое ощущение, что они особо и не хотели записывать обращение, но определенные обстоятельства вынудили их сделать это. Они фактически в безвыходной ситуации. Все это и привело к обращению в адрес главы Чечни»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Кутаев усомнился, что власти окажут давление на авторов видео. «Не думаю, что это видео станет поводом для давления на этих людей. И извинений от них ожидать не стоит [...] Чтобы потенциальных добровольцев не отпугнуть, ничего подобного не будет. Наоборот, возможно, что все их просьбы будут выполнены, и это будет сделано публично, чтобы все увидели и выразили желание стать добровольцами. Ведь властям всегда нужны люди, готовые воевать», - отметил он.

Власти обычно забывают про таких людей сразу после военных действий, сказал Кутаев. «Эти люди должны были понимать, что их бросят и не окажут поддержку. Их просто используют [...] После того как весь этот шум пройдет, про них все равно забудут», - уверен Кутаев.

Добровольцы должны были быть готовы к такому развитию событий, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Они должны были быть готовы [...] к тому, что их обманут, не окажут медпомощи, не выдадут деньги. Да, они идут на риск, записывая такое обращение, но, видимо, безвыходная ситуация заставила их пойти на такой шаг", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла ".

Ганнушкина считает, что власти Чечни добились бы извинений от них в любой другой ситуации, но не в нынешней. "Этим людям пришлось бы извиниться за само обращение и публичные высказывания, пусть и в мягкой форме. Но этого не произойдет, поскольку сейчас властям Чечни нужны новые добровольцы. Давление на этих людей повлияет на агиткампанию по сбору и отправке добровольцев на Украину ", - отметила она.

Добровольцы не могут претендовать на льготы для участников спецоперации из числа военных

Так как официально объявлена спецоперация, а не война, то есть соответствующие ограничения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий юрист ресурса "Антипризыв.ру" Артем Мугунянц.

"Если человек контрактник, то по отношению к нему, конечно, действуют все социальные льготы и обещания, которые ему дали. А если человек доброволец, то в отношении него никаких льгот нет. Насколько я понимаю, они не въезжали туда в качестве военнослужащих России. Они туда поехали в качестве простых граждан России, и там на месте заключали какие-то соглашения с властями ДНР и ЛНР. Соответственно, все их правовые статусы относятся к этим ДНР и ЛНР, а не РФ. К России добровольцы никакого отношения не имеют и не могут претендовать на льготы и права», - сказал он.

По словам юриста, есть четка градация между добровольцами и военнослужащими России. «Военнослужащими могут быть срочники [...] и контрактники. Вот они могут претендовать на все льготы. А добровольцы не являются военнослужащими, поэтому таких прав они не имеют. Срочники и контрактники могут требовать у государства все, что им по закону полагается. То есть они считаются ветеранами боевых действий, могут все льготы получить, страховки. А добровольцы всего этого не имеют. Они могут что-то требовать у ДНР и ЛНР, в которым они подписали соглашения», - пояснил он.

Для добровольцев состояние здоровья не всегда является ограничением, добавил Мугунянц. «Когда доброволец отправляется на Украину, его состояние здоровья не проверяется [...], поскольку они не имеют никакого отношения к военкомату. Добровольцев могут проверить какие-то структуры ЛНР и ДНР, но там уже вряд ли обращают внимание на инвалидность. Поэтому мужчина, который жаловался на прекращение пенсионных выплат по инвалидности, возможно, что-то перепутал. Российские госучреждения не могут отменять или не отменять пенсию на инвалидность. Если все-таки это произошло, то он может обратиться в суд и в судебном порядке восстановить право на пенсию», - подчеркнул он.

В качестве добровольцев для участия в военной операции на Украине принимают мужчин с гражданством России в возрасте от 20 до 49 лет. "Физически и психически здоровых. В хорошей физической форме. Опыт военной службы необязателен", - сообщило 29 мая агентство "Грозный информ" на своей странице в Instagram***. Чтобы стать добровольцем, необходимо предъявить документы - паспорт, ИНН, СНИЛС, а также номер банковского счета и желательно военный билет. При этом важно, чтобы кандидаты на участие в специальной военной операции поставили в известность о своих планах родных (мать, отца, жену), указано в публикации. В ней также были приведены данные об оплате за участие в военной операции на Украине и дополнительных выплатах в случае гибели или ранения, а также при уничтожении военной техники.

Отметим, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Контракт, подписанный по принуждению, не имеет юридической основы, пояснила "Кавказскому узлу" ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. "Людей, которые не являются военными и не служат в силовых структурах, [формально] не могут заставить подписать контракт и воевать, если сами они этого не хотят", - сказала она. Военный, заключивший контракт, может разорвать его, написав рапорт об отказе от участия в боевых действиях за пределами страны, так как не объявлены ни военное положение, ни мобилизация, подтвердил "Кавказскому узлу" ведущий юрист электронного ресурса "Антипризыв.ру" Артем Мугунянц.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему также известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на в зону военной операции. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями. "Будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, похищения, угрозы. В подавляющем большинстве «добровольцы» - это люди, которые не имели отношения к силовым структурам", - отметил Кутаев.

"Кавказский узел" ранее писал, что Кадыров на совещании 24 мая признал проблемы с соблюдением прав родственников погибших силовиков и получивших тяжелые травмы на службе ветеранов-инвалидов. В Чечне силовиков увольняют задним числом, лишают положенной пенсии и льгот, указал тогда оппозиционный Telegram-канал.

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