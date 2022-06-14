Масочный режим отменен в Адыгее

14 июня 2022, 16:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Адыгее отменено обязательное ношение масок, однако режим повышенной готовности сохраняется, сообщило сегодня правительство республики. За последние сутки в Адыгее не выявлено случаев заражения COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", 27 января Минздрав Адыгеи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостановил плановый прием пациентов в поликлиниках. С 3 февраля были закрыты школы, однако 14 февраля обучение возобновилось в очном режиме.

Обязательное ношение масок отменили в Адыгее, при этом режим повышенной готовности по коронавирусу сохраняется, сообщило сегодня правительство республики.

"Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главное. Ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Адыгеи.

В Указе главы Адыгеи Марата Кумпилова дана рекомендация для людей старше 60 лет, а также жителей республики с хроническими заболеваниями носить маски в общественных местах, следует из документа, который был опубликован 9 июня на сайте исполнительных органов госвласти Адыгеи.

За последние сутки в республике не выявлено новых сулчаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Адыгее зафиксировано 48391 случай заражения коронавирусом, 1002 человек скончались, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф"

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".