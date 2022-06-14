Уроженец Ставрополья погиб на Украине

14 июня 2022, 16:00

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Анатолий Давыдов из села Гофицкое погиб на Украине, сообщил глава Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 31 уроженца Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Иван Львов из станицы Советская стал 30-м уроженцем Старополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Гофицкое, житель Светограда Анатолий Давыдов погиб на Украине, сообщил глава Петровского городского округа Александр Рябикин в своем Telegram-канале 12 июня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 31 уроженца Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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