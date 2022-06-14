Спасатель МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

14 июня 2022, 15:14

Найдена пропавшая жительница Ингушетии

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Спасатели нашли женщину, пропавшую в лесу селения Сурхахи, ее осматривают врачи скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", добровольцы и спасатели искали жительницу Ингушетии, которая ушла в лес в селении Сурхахи и не вернулась. Сегодня, на пятые сутки, в поисках участвовали свыше ста человек.

Жительница Ингушетии найдена, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"Спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве селения Сурхахи Назрановского района. Сейчас ее осматривают врачи скорой помощи, прибывшие на место. Они окажут первую медицинскую помощь", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

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Примечание:

"Племянник Гаглоевой упрекнул чиновников и следователей в бездействии", "Дело об убийстве возбуждено после исчезновения двух человек в Ингушетии", "ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение жителя Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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