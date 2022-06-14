Около 500 добровольцев подключились к поискам ребенка в Дагестане

14 июня 2022, 13:41

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Спасатели и полицейские ведут поиски одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего 12 июня в Дагестане, к ним присоединились около 500 местных жителей, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", одиннадцатилетний мальчик 12 июня вышел из дома в селении Кизилюртовского района и не вернулся.

Поиски ребенка в Кизилюртовском районе продолжаются. В них участвуют 35 спасателей Северного поисково-спасательного отряда МЧС Дагестана, 20 сотрудников полиции и около 500 местных жителей, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Дагестану ТАСС.

По данным ведомства, поисковые работы проводятся вдоль береговой линии, прибрежных участков лесополосы и на реке Сулак. "Поиски затруднены из-за сильного течения, плохой видимости и захламленности русла реки", - отметили в МЧС.

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