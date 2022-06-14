Проверка фельдшерского пункта в Дагестане обернулась уголовным делом

14 июня 2022, 12:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня на сайте федерального телеканала вышел репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в репортаже доводам, а пользователи "ВКонтакте" усомнились в наказании виновных из-за коррупции.

За три года в Дагестане на строительство ФАПов в отдаленных районах потрачено 90 млн рублей, однако фельдшеры жалуются на отсутствие оборудования. Житель Дагестана заявил, что стал инвалидом, так как ему не смогли вовремя оказать медицинскую помощь, сказано в видеорепортаже, опубликованном 10 июня на сайте телеканала РЕН ТВ. По словам автора репортажа, пункт, куда обращался мужчина, обслуживает более 500 человек, а в распоряжении фельдшера есть только тонометр, холодильник для лекарств, весы, ростомер и фельдшерская сумка. Депутат сельского поселения Магомедрамазан Абдулкеримов заявил в репортаже о том, что ФАП построили, "просто чтобы отчитаться", "зная, что сюда проверять никто не приедет". В Минздраве Дагестана заявили, что организована проверка, и сотрудники министерства планируют отправить ревизоров в абсолютно все ФАПы республики.

Следователи начали проверку доводов, изложенных в репортаже на федеральном телеканале. Они осмотрели ФАП в Цунтинском районе, допросили свидетелей и потерпевшего, изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда, причиненного здоровью. Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Потерпевший - 30-летний местный житель, который несколько лет назад обратился в ФАП с порезом запястья руки. "Ввиду отсутствия условий для оказания квалифицированной медицинской помощи [мужчина] стал инвалидом", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Также следователи назначили строительно-техническую экспертизу "на предмет соответствия объемов выполненных работ проектно-сметной документации при строительстве медицинского учреждения". "Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило оснащение фельдшерско-акушерских пунктов необходимым медицинским оборудованием, а также озвученным в эфире федерального канала фактам хищения бюджетных денежных средств при их строительстве", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

С привлечением специалистов из Минздрава республики организованы проверки медицинских пунктов Цунтинского района, говорится в сообщении.

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