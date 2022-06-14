Свыше ста человек участвуют в поисках жительницы Ингушетии

14 июня 2022, 10:32

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Добровольцы и спасатели пятые сутки ищут женщину, пропавшую в лесу рядом с сельским поселением Сурхахи в Ингушетии, сообщили сегодня в МЧС.

"К нам поступила информация о том, что в лесу сельского поселения Сурхахи Назрановского района пропала женщина. Поиск ведется уже пятые сутки, поисковики прочесывают всю территорию леса, пока их усилия не дали результатов, женщина не найдена", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии.

По данным ведомства, администрация населенного пункта привлечет к поискам добровольцев из числа жителей поселения и района, пишет ТАСС.

Женщина, которую ищут спасатели и волонтеры, - жительница Ингушетии Индира Ажигова. Несколько недель назад она ушла в лес в селе Сурхахи, после этого ее никто не видел, сказано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале News_Ingushetii Official.

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