Поиски в Ингушетии. Фото пресс-служба МВД Ингушетии

14 июня 2022, 10:32

Свыше ста человек участвуют в поисках жительницы Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Добровольцы и спасатели пятые сутки ищут женщину, пропавшую в лесу рядом с сельским поселением Сурхахи в Ингушетии, сообщили сегодня в МЧС.

"К нам поступила информация о том, что в лесу сельского поселения Сурхахи Назрановского района пропала женщина. Поиск ведется уже пятые сутки, поисковики прочесывают всю территорию леса, пока их усилия не дали результатов, женщина не найдена", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии.

По данным ведомства, администрация населенного пункта привлечет к поискам добровольцев из числа жителей поселения и района, пишет ТАСС.

Женщина, которую ищут спасатели и волонтеры, - жительница Ингушетии Индира Ажигова. Несколько недель назад она ушла в лес в селе Сурхахи, после этого ее никто не видел, сказано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале News_Ingushetii Official.

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Примечание:

"Племянник Гаглоевой упрекнул чиновников и следователей в бездействии", "Дело об убийстве возбуждено после исчезновения двух человек в Ингушетии", "ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение жителя Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 июня 2022, 10:59

14 июня 2022, 10:20

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