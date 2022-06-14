Суд в Тбилиси возобновил рассмотрение дела картографов

14 июня 2022, 10:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое свидетелей допрошены на заседании по делу картографов Мелашвили и Ильичевой, обвиняемых в подготовке передачи грузинской земли, в том числе монастыря Давид Гареджи, Азербайджану во время демаркации границы.

Как писал "Кавказский узел", два принимавших участие в делимитации границ грузинских эксперта Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева были задержаны из-за использования карт неверного масштаба при определении границы с Азербайджаном. 8 октября 2020 года решением суда эксперты были арестованы на два месяца, после Тбилисский городской суд продлил срок ареста. 21 января 2021 года Генпрокуратура Грузии объявила о передаче дела в суд, отметив, что картографы совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников". 28 января того же года Мелашвили и Ильичева по решению Тбилисского горсуда были выпущены под залог. Мелашвили назвал уголовное дело абсурдным и политически мотивированным. В октябре началось рассмотрение дела по существу. Прокуратура решила допросить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку не исключила его причастности к делу.

В феврале 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном части монастырского комплекса "Давида Гареджи". Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы.

Тбилисский городской суд 13 июня провел первое за полгода заседание по делу картографов. Были опрошены были трое свидетелей - Русудан Тушури, Зураб Гумбаридзе и Зураб Гумбаридзе. Первые двое - бывшие сотрудники подсудимых. Зураб Гумбаридзе был послом Грузии в Азербайджане. Адвокат Эдуард Марикашвили заявил, что ни в одном из трех случаев показания не подтверждают обвинение, пишет сегодня агентство "Новости-Грузия".

"Полномочия комиссии, ее обязанности и наши полномочия были абсолютно разделены. Мы не участвовали ни в прошлых работах, ни в [составлении] карт. Какая информация должна быть у меня по поводу обвинения?", - сказал бывший посол Грузии в Азербайджане после опроса.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 29 июня.

Напомним, экспертиза установила, что обвиняемые руководствовались картами, изданными в 1970-80 годах, и отраженными в них границами, "противоречащими историческим интересам [Грузии], в том числе в отношении Давида Гареджи". Так как комиссия использовала карты не того года и масштаба, то согласованные до 2007 года участки границы не соответствуют карте, изданной в 1937-1938 годах. Разница площади территорий составила 3,5 тысячи гектаров в ущерб Грузии, сообщила Генпрокуратура Грузии 7 октября 2020 года.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.