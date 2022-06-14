Регистрация беженцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Фото корреспондента "Кавказского узла"

14 июня 2022, 09:21

Более 13,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня из Донбасса в Ростовскую область прибыли более 18 тысяч беженцев.

За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 13,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

За минувшие сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли беженцы в том числе с Украины, информировала пресс-служба областного погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 13,5 тысячи граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Сутками ранее границу в Ростовской области пересекли более 19 тысяч беженцев, сказано в сообщении.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. По данным пограничников, в Ростовскую область ежедневно приезжают от 9 до 17 тысяч человек. Погранправление ФСБ ежедневно информируют о числе беженцев, прибывших за сутки из Донбасса в Ростовскую область.

"Кавказский узел" также писал, что после прибытия в Ростовскую область некоторые беженцы из ЛНР и ДНР пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится  "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они. По словам жителей ДНР в их населенных пунктах обстановка в целом спокойная, но из-за сложной экономической ситуации они вынуждены приезжать в Россию за выплатами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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