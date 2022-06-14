Арендаторы пляжей провели акцию протеста в Батуми

14 июня 2022, 06:48

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Около 150 предпринимателей провели акцию протеста перед зданием правительства Аджарии в Батуми, потребовав от властей послаблений после пандемии. Бизнесмены попросили разрешить им заключать прямые договора на аренду пляжей вместо проведения аукционов.

Как сообщал "Кавказский узел", предприниматели в Грузии неоднократно проводили акции протеста, требуя от властей поддержки из-за убытков, вызванных ковидными ограничениями. Так 23 декабря 2021 года акцию протеста провели в Тбилиси владельцы ночных клубов. По словам предпринимателей, ограничения поставили индустрию ночных клубов в Грузии на грань исчезновения, так как бизнесмены длительное время терпели убытки и не могли выплатить долги по кредитам.

В Батуми перед зданием правительства Аджарии 13 июня прошла акция протеста представителей туристического бизнеса, которые занимаются сдачей в аренду пляжных территорий. Предприниматели потребовали от властей послаблений, так как, по их словам, во время пандемии они понесли существенные убытки и теперь им нужно время для того, чтобы восполнить потери, информировала минувшей ночью на своем сайте газета "Батумилеби".

Протестующие в частности требовали, чтобы власти позволили им в текущем году не принимать участия в аукционах, а заключить прямой договор на аренду пляжей. Такие послабления им власти делали в период пандемии – в 2020 и 2021 годах. В начале текущего года была информация, что аукциона также не будет. Но совсем недавно появились сведения, что правительство решило в текущем году не заключать прямых контрактов в предпринимателями.

"Если аукцион состоится, мы понесем убытки. В предыдущие годы, когда была пандемия, мы не пропускали туристический сезон, работали, сейчас мы уже не конкурентоспособны", – приведены в публикации слова одного из предпринимателей Беки Гугунавы.

Он рассказал, что занимается арендой пляжей в Батуми и летом сдает в аренду шезлонги. Если власти заключат прямой договор, то бизнесмены сэкономят по 10 тысяч лари (около 3400 долларов). По словам Гугунавы, в акции протеста приняли около 150 человек.

"Мы сняли деньги со счетов в банке, чтобы купить инвентарь, потому что нам обещали, что и в этом году будет прямой договор, сейчас нам говорят, что будет объявлен аукцион. Как мы теперь выиграем аукцион?" – задался вопросом другой предприниматель Джаба Гохидзе.

Сотрудник правительства Аджарии сообщил протестующим, что переговоры с ними состоятся 14 июня.

15 июня в 12.00 по местному времени (11.00 мск) в Батуми состоится открытие туристического сезона. Состоится ряд мепроприятий, в том числе авиашоу и концерты. И хотя туристический сезон официально еще не начался, тем не менее, в городе уже много отдыхающих, информировал минувшей ночью на своем сайте телеканал "Аджара ТВ".

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